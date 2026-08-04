讓好企業被看見 消基會「誠信商店」 首批11月公布

「不能永遠只是抓壞人，更要努力讓好企業被看見。」消基會昨宣布推出「誠信商店」認證制度，首波聚焦電器業，攜手全國及雙北電器公會合作認證，獲認證者可張貼專屬標章，名單公布於消基會官網與消費者報導。誠信商店第一批核發名單預計十一月一日公布。

消基會董事長鄧惟中表示，澳門消保單位十多年前推「誠信商店」認證制度，審核通過可在店外貼上標籤。消基會並非政府機關，經過多年摸索，決定與各產業的公會合作推出「誠信商店」制度。未來，消費者看到消基會核發的「誠信商店」標章，就能知道這是一家願意接受第三方檢驗、願意接受持續監督、重視消費者權益的企業。

消基會表示，將成立認證專案小組及審議委員會，負責認證制度規劃、資格審查、現場評核、認證核發及後續訪查等工作。業者提出申請後，除須提出相關登記文件外，也必須完成各項作業規範自我檢核，必要時將接受現場評核，經審議委員會審查通過後始可取得標章。認證有效期間二年，期間仍須接受定期或不定期訪查，若足以影響消費者權益之重大情事，消基會可撤銷認證。

消基會指出，參與認證的業者除須依法經營外，亦應做到商品價格清楚標示、商品安全品質有保障、提供至少一年保修、完整揭露保固內容、說明商品來源及代理資訊、依約交貨、提供完善安裝及售後服務、重視環境保護，並主動揭露商品零件供應及維修限制等資訊。

消基會常務監察許宏宇表示，第一波選擇電器業是因為電器單價高、使用年限長。消基會亦已完成電腦資訊業基本作業規範，列為下一波目標。消基會將優先評估歷年消費申訴案件較多、交易糾紛頻繁或資訊不對稱較高產業，逐步建立各產業專屬的誠信商店認證標準。