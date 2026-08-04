觀光逆差增 台人去年出國支出首破兆元

醫師曾預告，他和妹妹可能活不過15歲；多年後，彭士齊不僅取得國立清華大學博士學位，更花了兩年半時間，靠著一支滑鼠與語音輸入，完成約11萬字新書《遇斯光 覺處逢生》。新書發表會於7月25日舉行，前行政院長謝長廷也到場，分享閱讀本書後對生命、光與內在覺知的看法。 彭士齊表示，這本書並非單純記錄自己如何面對疾病，也不只是一本勵志傳記，而是希望透過自身經歷，追問「我是誰」、「生命的本質是什麼」，以及人在身體、身分與命運之外，是否還能看見更深層的自己。 《大道之行》成為動筆契機，真正難題是如何完成書寫 談到寫書契機，彭士齊表示，過去其實曾多次萌生寫書的念頭。真正讓他遲遲無法下定決心的，不是缺乏內容，而是身體行動受限，長時間打字與操作電腦都相當困難。促使他開始行動的，是游芳枝所著的《大道之行》。該書整理了游芳枝與宋七力的訪談，並從哲學、宗教與意識科學等角度探討生命本質。讀完後，他感到若再不把自己的親身經歷整理出來，「好像有點說不過去」，才決定開始尋找可行的寫作方式。 他曾考慮透過訪談方式請人代筆，但最後認為，自己想表達的是極為深層且個人的生命體驗與思想脈絡，即使經過訪談，也很難由他人完整轉譯。因

2026-08-04 00:00