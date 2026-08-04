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觀光逆差增 台人去年出國支出首破兆元
疫後出國熱潮不減，去年國人出國達一八九四萬四四三六人次，總支出首度破兆元大關，較前年成長百分之十一點九三，每人每次平均支出為五萬五二八八元；但去年來台旅客僅八五七萬四五四七人次，出入境觀光逆差高達一○三六萬九八八九人次。
交通部觀光署針對去年台灣旅遊狀況及來台旅客消費及動向進行調查，發現去年國人出國總次數為一八九四萬四四三六人次，較二○二四年一六八四萬九六八三人次，增加二○九萬四七五三人次，成長百分之十二點四三。
出國旅遊總支出為一○四七四億元，相較前年九三五八億元增加一一一六億元，增幅百分之十一點九三；每人每次平均支出為五萬五二八八元，較前年五萬五五四一元減少二五三元。
出國旅遊地點，亞洲占九成，又以前往日本旅遊人數最多，占百分之四十五點三八，其次為中國大陸占百分之十五點一，第三名為韓國百分之十點二，與前年相比，國人前往日本與韓國旅遊的比率增加，但前往泰國旅遊的比率，反從二○二四年的百分之六點四降至去年的百分之四點六，另外，國人出國旅遊多自由行占六成二。
來台旅客部分，去年來台旅客達八五七萬四五四七人次，不僅未達國際客來台九百萬目標，相較疫前二○一九年還減少三二八萬九五五八萬人次，降幅百分之廿七點七三，出入境觀光逆差高達一○三六萬九八八九人次。
報告也指出，來台旅客平均停留六點九五夜，來台旅客在台觀光總支出達一一○點三三億美元，較前年增加百分之十點○二，較疫情前減百分之廿三點四十四，平均每人每日支出為一八五點一四美元，較前年一八二點八三美元略增二點三一美元，但較二○一九年一九五點九一美元減少十點七十七美元。
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