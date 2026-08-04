血汗公車駕駛 遇中指、三字經…家常便飯

公車司機遭投訴壓力巨大，有七年司機資歷的小陳感嘆「被投訴已成家常便飯」。國立陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元說，投訴文化正劇烈衝擊公車司機這一行、嚇退新人，業者應先過濾乘客無理投訴。

王晉元說，六月訪談離職公車司機，有些跑去開物流車、小黃、Uber等，發現離職最大原因就是投訴文化，被投訴理由五花八門，包括不會笑、講話太凶、太大聲等。政府和業者都希望以客為尊，司機會覺得公司沒站在他們的立場維護尊嚴。

「多數司機覺得薪資不是首要關鍵。」王晉元說，問卷回饋意見主要還是不滿投訴文化。他建議業者應先過濾乘客投訴，以同理心解決問題；目前雙北AI站長可協助回答問題，也可讓司機更專心開車，避免答不好遭客訴。

小陳大學畢業就成為公車司機，他回憶，有一次以麥克風提醒乘客勿飲食影響其他人，乘客置之不理，再度提醒後，乘客就走到車前記下駕駛編號，兩天後就投訴「駕駛刻意針對我」；還有一次乘客投幣不足額，他僅提醒票價是十五元，當場遭白眼，也被投訴「態度差」。他也常遭其他駕駛、騎士罵三字經、比中指。

僅入行兩年的公車司機長小芬也說，前陣子乘客要搭車沒招手，她僅善意提醒，竟被投訴「司機情緒控管有問題」。她說，希望彼此都能多一點同理心。

大都會客運總經理李建文說，民眾、乘客遇到服務不好或違規可以投訴，但別網路「公審」。