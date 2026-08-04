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血汗司機！公車駕駛 職場高壓難找新人

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
大台北公車司機缺工。記者鄭超文／攝影
大台北公車司機缺工。記者鄭超文／攝影

北市公車乘客投訴案去年多達八三一五件，五年增幅近五成，司機報警件數三年來更飆升十倍，多是乘客滋事或攻擊駕駛，議員指出，「長工時、高投訴、高壓力」三大壓力疊加，公車司機缺工問題持續，許多年輕人根本不踏入這行業。

今年七月，柯姓男子搭乘台北客運二六四號公車拒絕刷卡付錢，楊姓司機提醒時，柯情緒失控，在公車行駛途中瘋狂揮拳毆打，楊緊急停車路中央猛按喇叭求救。最後靠民眾協力制伏嫌犯，警方依傷害等罪移送柯男法辦。類似案件並不算少，除了暴力威脅，投訴壓力也讓司機受不了。

北市交通局統計，公車司機遭受暴力攻擊，二○二三年僅五件，去年增至四十七件，今年已逾卅三件，多是乘客滋事、攻擊司機。

市議員林亮君說，公車司機報案成長近十倍，和警方連線通報要愈簡單愈好。市府表示，已研擬緊急通報機制，簡化與警方聯繫過程。

不僅暴力威脅，北市議員張斯綱調閱數據，儘管近五年表揚公車司機件數不斷成長，仍比不上投訴抱怨件數，從二○二一年五五一五件，到去年已經增至八三一五件，成長近五成。乘客動輒投訴讓第一線壓力大，曾有司機崩潰趴在方向盤上痛哭，人力缺口雪上加霜。

心理健康防護網待建

張斯綱認為，須建立完善的公車司機心理健康防護網，否則每天穿梭車流面對違停、車輛亂鑽等交通亂象，還要應付日益增加的投訴，猶如「夾心餅乾」，身心負擔極大，有人出班前不敢喝水、吃太多。

「高壓工作環境導致嚴重人力流失與結構失衡。」張斯綱說，北市司機人數從二○二一年三九七七人，前年一度跌至三六七二人，流失三○五人；更令人擔憂的是人力老化危機，四十歲以下年輕司機僅三三七人，不到一成，逾六成八司機年逾半百。

近年各縣市持續改善公車司工作環境，人數已微幅回升，但六都除了桃園，缺額率都逾一成，台北最高，達一成七。

張斯綱強調，解決人力荒不能只靠調薪，須正視司機心理健康，除普查公車司機心理健康與工作壓力，中期應建立諮商補助機制及具隱私保護的第三方管道，讓司機敢於求助；長期檢討現行「動輒得咎」的投訴機制，過濾不合理或惡意投訴。

交通局長謝銘鴻回應，司機人力流失今年稍微控制住，薪資雖不差，但因工時長等問題，導致年輕人不願意入行。

公運處長李昆振表示，會與業者討論如何落實諮商服務，市府也將持續路線優化、調整人力配置，並調整薪資、以科技設備強化公車行駛安全等，也會加強社會溝通。

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