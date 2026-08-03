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宜蘭轉運站《風的朋友》亮相 幾米「蝙蝠俠黑狗」帶小狗萌翻旅人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭轉運站的公共藝術品《風的朋友》完工揭幕，高3公尺的「蝙蝠俠黑狗」溫暖療癒，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／縣府提供
宜蘭轉運站的公共藝術品《風的朋友》完工揭幕，高3公尺的「蝙蝠俠黑狗」溫暖療癒，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／縣府提供

宜蘭轉運站是縣內最重要的公共運輸樞紐，每年承載約300萬人次的旅客轉乘服務。為了給熙來攘往的候車空間注入美學與溫度，宜蘭縣政府依據文化獎助條例規定，挹注400多萬元工程經費，特別邀請知名繪本作家幾米的公共藝術團隊策劃，打造專屬於宜蘭的全新公共藝術作品《風的朋友》今天亮相。

《風的朋友》以「風的引路人」為創作概念，將轉運站視為旅程啟程與心境轉換的節點，延續幾米繪本一貫溫暖且富有想像力的創作風格，將無形的「風」化為具象力量，正義黑狗就像忠實夥伴，陪伴每位旅人在停靠與出發之間，感受這座城市所傳遞的溫暖祝福與真摯關懷。

創作靈感源自幾米首部經典繪本《森林裡的祕密》，書中陪伴小女孩展開奇幻夢境與森林冒險的神祕黑狗，被賦予了童趣滿滿的「蝙蝠俠黑狗」稱號。這座主體高約3公尺的作品，從腳底到腹部留有180公分的挑高空間，民眾能有趣穿梭其間。

幾米團隊更巧思在主體左下角增添了一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。

宜蘭縣政府交通處指出，公共藝術的設置不僅是藝術品的展示，更包含民眾參與及導覽活動，讓美學融入民眾候車與轉乘的日常生活，讓旅人在等車的片刻，也能停下腳步品味藝術帶來的感動，增添旅途的美好想像。

代理縣長林茂盛表示，縣府團隊推動公共運輸服務升級，從轉運站建設、候車環境優化、智慧運輸改善，到推行TPASS公共運輸定期票及台灣好行等政策，致力打造便利友善的交通環境，隨著《風的朋友》落成，為硬體建設注入文化與藝術價值，盼宜蘭轉運站成為展現在地人文魅力與城市美學的第一站。

高約3公尺《風的朋友》公共藝術，以「蝙蝠俠黑狗」造型亮相，主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供
高約3公尺《風的朋友》公共藝術，以「蝙蝠俠黑狗」造型亮相，主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供

高約3公尺《風的朋友》公共藝術，從腳底到腹部留有180公分的空間；主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供
高約3公尺《風的朋友》公共藝術，從腳底到腹部留有180公分的空間；主體左下角更增添一隻小巧萌翻的「小小蝙蝠俠黑狗」，大小黑狗相呼應，成為吸引親子合照與網美打卡的新地標。圖／讀者提供

宜蘭 幾米 朋友

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