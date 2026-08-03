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本土第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥納健保 癌友一年可省31.4萬元

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

肺癌標靶新藥Aumolertinib於今年8月起納入健保給付，為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者增加新的治療選項，這也是第一個本土藥廠自製第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥重要里程碑 。

衛福部公布114年國人10大死因，惡性腫瘤仍居國人主要死因之首，目前治療EGFR基因突變的晚期非小細胞肺癌用藥， 仍以原廠藥物「泰格莎」為主，因癌友人數眾多，114年銷售金額56億多元，位居當年度藥品暢銷排行榜之冠。

為考量藥品在地韌性、藥品可近性，在臨床醫師建議下，台灣東洋投入開發、製造國產肺癌標靶新藥Aumolertinib，為癌友提供在地性的治療選擇。健保署網站資料顯示，Aumolertinib納入健保後，第1至5年受惠人數約139至1242人，1至5年健保藥費約0.44億元至5.53億元，平均每人每年可省31.4萬元藥費。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，該公司六堵廠執行為期一年製程研發，建置從混合、造粒、打錠、包裝的一體化產線，專供第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥Aumolertinib生產之用。另啟動四項、收案近400人在地臨床試驗，蒐集本土試驗數據。

侯靜蘭說，台灣每年新增4000多名EGFR基因突變的肺癌患者，相關治療與長期用藥成為臨床照護的重要議題。 本土肺癌標靶口服新藥Aumolertinib在健保收載給付後，不僅嘉惠醫患雙方，更展現國產新藥在醫療韌性、用藥可近性與生技產業發展等多重價值。

近年來，台灣東洋聚焦於「肺癌」 、「血液腫瘤」、「乳癌、婦癌與上消化道癌」 、「頭頸癌與大腸直腸癌」等四大癌症，先前已順利研發本土肺癌化療學名藥Pemetrexed，肺癌標靶新藥 Aumolertinib正式納入健保，代表順利跨足至精準治療領域 。

肺癌 健保給付

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