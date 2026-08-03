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高醫大「顯微手術工作坊」 為台灣醫界顯微外科尋找下一代接班人

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台灣顯微重建外科醫學會、高醫整形外科合辦「顯微手術工作坊」訓練營「2026顯微手術工作坊」，台灣顯微權威（右一）郭耀仁教授期許更多年輕醫師投入外科顯微手術領域。攝影／記者李樹人
台灣顯微重建外科醫學會、高醫整形外科合辦「顯微手術工作坊」訓練營「2026顯微手術工作坊」，台灣顯微權威（右一）郭耀仁教授期許更多年輕醫師投入外科顯微手術領域。攝影／記者李樹人

顯微重建手術曾為「台灣醫界之光」，但近十年來，面臨人才流失危機。高雄醫學大學舉辦「顯微手術工作坊」，，打破了過往生硬的培訓框架，首度導入3D顯微鏡，預計年底將導入AI評分系統，有如電玩般訓練，寓教於樂，希望高中生、醫學生從中獲得啟發，為台灣顯微外科尋找下一代接班人。

台灣顯微重建外科已有近40年歷史，享譽國際，例如，中研院院士、林口長庚魏福全院士，就被譽為世界顯微重建手術宗師，以及被稱為「台灣神經重建之父」、「臂叢神經重建大師」的莊垂慶教授，一度吸引許多國外醫師來台接受半年、一年訓練，成為全球顯微重建手術的培育重鎮。

「台灣年輕醫師願意投入外科領域的人愈來愈少。」整形外科與顯微重建手術權威、現任高醫整形外科主治醫師及醫學院教授郭耀仁表示，受到健保給付偏低、工時過長，及醫美產業吸引等因素影響，顯微重建醫學領域人才隱然出現斷層，如持續惡化，恐影響未來創傷及癌症等顯微重建、器官移植等高難度手術發展。

為此，台灣顯微重建外科醫學會、高醫整形外科，合辦「顯微手術工作坊」訓練營，首度導入3D外掛式顯微鏡，年底AI縫合分析系統即可問世、，賦予顯微重建手術另一種樣貌，讓習慣打電玩手遊的年輕世代更感興趣，並將培育觸角向下延伸至高中生，期盼幫台灣顯微外科培養下一代人才。

郭耀仁以AI縫合分析系統為力，在完成血管縫合後，AI立即分析縫合品質，包括縫合是否均勻、是否需要改善，以0至10分進行評分，提供客觀回饋，讓學員了解不足之處，快速修正技巧，大幅提升學習效率。

郭耀仁表示，執行傳統顯微手術時，需長時間低頭操作，以致不少顯微外科醫師罹患頸椎腰椎痠痛壓迫等職業傷害；透過3D外掛式顯微鏡，讓醫師以符合人體工學，更自然姿勢完成手術，提升舒適度，有助於教學及團隊共同觀看手術畫面。

外科醫師持續流失，郭躍仁呼籲，政府應積極改善高工時、高風險等科別的健保給付制度，才能吸引更多年輕醫師投入外科領域。更盼望對醫療有熱情的年輕學子選擇外科，「如果沒有人願意接棒，等我們年老真正需要開刀時，可能就沒有足夠的外科醫師可以執行重要手術。」

高醫

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