搶攻全球9000萬人衰弱症市場 台灣細胞新藥完成FDA、TFDA雙報

衰弱症不是老化的必然，而是可量化、可干預的系統性功能衰退，如體重不明原因下降、握力弱化、步速減慢、疲憊感持續，全球受衰弱症影響的老年人口逾9000萬人。再生醫療平台公司齊碁生醫公司近期宣布，其衰弱症新藥今年6月底正式通過美國食藥局FDA臨床試驗申請（IND）審查，取得衰弱症適應症的國際法規資格，並向衛福部食藥署提出申報。

根據Collard et al.發表於「美國老年醫學學會期刊」的系統性回顧，全球65歲以上社區居住老年人的衰弱症盛行率約為10.7％；以聯合國「世界人口展望2024」的人口數據換算，全球受衰弱症影響的老年人口逾9000萬人。

Longeveron 於今年2月在「細胞幹細胞」（Cell Stem Cell）期刊發表的 Phase 2b 結果，已確認核心管線間質幹細胞（MSC）治療衰弱症具備可重複的臨床潛力；但FDA迄今未核准任何一款衰弱症治療藥物。在這個供需落差的情況下，齊碁生醫此次取得FDA IND及在申報的TFDA奠定了其在全球細胞治療格局中的稀缺位置。

再生醫療的商轉瓶頸，不在技術本身，而在把技術推向市場所需的法規與製程基礎。建立一套符合 FDA 規格的起始材料細胞庫，平均耗時近兩年、前置成本高昂，這段建置期讓多數中小型藥廠與區域醫療集團望而卻步。

齊碁生醫已完成符合 PIC/S GMP 及 ICH 國際規範的標準化合規細胞庫建置，讓合作夥伴直接跳過起始材料建置與IRB前期驗證流程，前端建置期可壓縮約7成。齊碁生醫創辦人暨董事長劉哲嘉說﹕「前端投入一次，後端就可延展成多種適應症與多筆授權，這也是我們平台最核心、也最難被複製的地方」。

齊碁生醫股份有限公司宣布，其核心管線間質幹細胞（MSC）衰弱症新藥於今年6月底正式通過美國食品藥物管理局（FDA）臨床試驗申請（IND）審查，取得衰弱症適應症的國際法規資格；並提出衛福部食藥署（TFDA）申報，以完成FDA與TFDA台美雙報。

在台灣不到百家生技公司握有 FDA IND 的稀缺賽道中，齊碁生醫將以衰弱症適應症完成台美雙報，是台灣再生醫療產業迄今在此適應症取得此法規位置的唯一廠商，同時也是今年「再生醫療法」與「再生醫療製劑管理條例」雙法施行後，具備即時啟動臨床商轉能力的代表性案例。