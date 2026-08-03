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雲林長庚醫院新院長葉文凌接任 黃東榮卸任聘為「名譽院長」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林長庚新任院長葉文凌（左）今天交接上任，並提出推動院務三大願景，為雲林長庚再創新局。圖／雲林長庚提供
雲林長庚新任院長葉文凌（左）今天交接上任，並提出推動院務三大願景，為雲林長庚再創新局。圖／雲林長庚提供

雲林長庚醫院今天舉行新任院長葉文凌布達暨交接典禮，由長庚決策委員會主委程文俊監交，地方各界及醫界共同見證這項責任與使命傳承，冠蓋雲集。為表彰卸任院長黃東榮對院務發展以及臨床、教學、研究的卓越貢獻，獲聘為雲林長庚醫院「名譽院長」。

程文俊指出，雲林長庚成立以來，肩負守護雲林沿海民眾健康的重要使命，感謝黃東榮院長多年來帶領團隊深耕地方，提升醫療品質、培育人才、推動智慧醫療及社區健康促進，期許新任院長葉文凌承先啟後，凝聚團隊力量，創新思維，以長庚醫療體系資源，持續精進醫療服務，帶領雲林長庚邁向新里程碑。

黃東榮是呼吸胸腔疾病權威，2009年接任院長，10多年來率領團隊走過醫療環境各項挑戰，深耕雲林沿海偏鄉，積極推動偏鄉肝病防治及研究，建立健康篩檢、異常追蹤關懷、整合長庚體系醫療資源，透過C肝篩檢出患者的治療率高達95.2%，超過全國的八成早期診斷率，存活率成果優於國際預期與國內其他大型醫院，團隊研究論文更獲刊登在國際知名期刊。

COVID-19疫情期間，更帶領成立應變中心、設置專責病房及疫苗快打站，守護地方防疫安全，榮獲「防疫特殊貢獻獎」，讓雲林長庚成為眾所信賴的重要醫療後盾。黃東榮以感恩的心情交棒，並期待新院長帶領下，醫院持續精進，再創新高峰。

新任院長葉文凌是國內運動醫學與關節鏡手術專家，曾任台灣運動醫學會理事長和奧運醫療委員等，具備豐富臨床、教學及行政經驗。他表示，將結合自身專業與醫院特色，全力推動沿海傷病整合照護、慢性病防治和職業病與運動治療三大發展方向。將聚焦預防醫學並透過跨科整合照護模式，建立更完整的區域健康照護體系，落實「超前防護、減輕病痛、高效復原」的醫療願景，共創新局。

新任副院長李建興，長期深耕眼科醫療與屈光矯正領域，專長涵蓋白內障手術、SMILE全飛秒近視雷射及低視能檢查與復健等領域，兼具臨床、教學及研究豐富經驗；去年升任的副院長鍾昌珉則專精心血管疾病領域。

今天交接賽禮，雲林副縣長陳璧君、最高檢察署主任檢察官呂文忠、嘉義長庚院長楊仁宗、衛生局長曾春美、麥寮鄉長許忠富及健保署等各界貴賓到場觀禮祝賀。

雲林長庚新任院長葉文凌今天交接上任，並提出推動院務三大願景，為雲林長庚再創新局。圖／雲林長庚提供
雲林長庚新任院長葉文凌今天交接上任，並提出推動院務三大願景，為雲林長庚再創新局。圖／雲林長庚提供

雲林長庚新任院長葉文凌今天交接上任，中央、地方各界與醫界均到場觀禮祝賀。圖／雲林長庚提供
雲林長庚新任院長葉文凌今天交接上任，中央、地方各界與醫界均到場觀禮祝賀。圖／雲林長庚提供

雲林 長庚醫院

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