「生不如死」邁入第7年 生殖名醫倡「生3胎社宅終身免費」

少子化問題日趨嚴重，台中市人工生殖名醫李茂盛今公開建言指出，台灣總生育率已是全球倒數第1名，政府可仿效南韓的作法，免費提供社會住宅給生育的夫妻，生愈多胎，入住年限愈長，生3胎以上就給予終身免費入住的資格。

李茂盛推測，在少子化下，今年台灣的新生兒極可能不到9萬人，人口「生不如死」的死亡交叉將邁入第7年。台灣自 2020 年首度出現「死亡數大過出生數」的現象後，至今已連續 7 年處於自然人口負成長，單月死亡人數甚至已達出生人數的 2 倍以上。

他說，國人不想生小孩主因是房價高，導致揹負房貸的壓力太大而怯步，再者教養的成本和心力也很沉重。雖然政府推出各種補助措施，例如試管補助、生育補助、兒少成長津貼等，卻沒有帶來顯著鼓舞國人願意生育的社會氛圍。

李茂盛也認為，政府執行中的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，可再做優化調整。例如提高貸款額度至1千500萬元，並給予1.5%的優惠利率，減低年輕人的房貸壓力。簡言之，政府要推出令人有感的改善少子化措施，讓年輕人有安定之所，他們才會敢勇於結婚、敢生小孩，以改善少子化。

因此，他也建議政府可仿效南韓的作法，免費提供社會住宅給生育的夫妻，生愈多胎，入住年限愈長；生3胎以上就給予終身免費入住的資格。

父親節將至，李茂盛開設的茂盛醫院今提前為試管寶寶的爸爸們慶祝佳節，並送上大蛋糕、花束、禮物，慰勞爸爸們的辛勞。