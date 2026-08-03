心臟收縮正常也會心衰竭 4大高危族群如有「喘、腫、累」 須速就醫

晶圓代工大廠力積電創辦人暨董事長黃崇仁，於7月31日因心肺衰竭辭世，享壽76歲。但大家都以為「心臟衰竭」就是心臟沒力、無法收縮，但你知道嗎？有一半的心衰竭患者，心臟收縮力其實完全正常，問題竟出在「心臟太僵硬、無法好好放鬆」。振興醫院表示，，

振興醫院臉書指出，「心臟太僵硬、無法好好放鬆」，這種疾病在醫學上稱為「收縮分率正常的心臟衰竭」（俗稱放鬆不良型心衰竭）。心臟就像一顆漸漸失去彈性、變硬的橡皮球，雖然擠壓血液出去沒問題，但在舒張吸水時「卻彈不開」，導致血液塞在肺部和全身，引發一連串嚴重的症狀。

一旦出現「三大警訊」，當心是心臟發出求救訊號。第一、稍微動一下就喘，屬於活動性呼吸困難，以前爬3樓都沒事，現在走平路或稍微運動就氣喘吁吁，甚至躺平睡覺時會悶喘，需要墊高枕頭。

第二、下肢雙腳雙腿水腫，到了下午雙腳發脹，用手指壓腳踝或小腿前側會有凹陷、久久不回彈。

第三、日常活動度與體力大不如前，莫名感到異常疲倦、體力暴跌，稍微活動就累到不行。

為什麼心臟會變硬？這些「背後元兇」不能忽視！因心臟不可能無緣無故失去彈性，通常是全身性發炎與代謝問題交織造成的結果。如果有以下狀況，正是這類心衰竭的高危險群。

1. 三高與代謝問題：長期高血壓會讓心室壁變厚變硬；糖尿病與肥胖則會引發全身慢性發炎，加速心肌纖維化。

2. 腎臟病與心律不整：慢性腎臟病容易造成體液過多與血管硬化；心房顫動則會破壞心臟原本協調的收縮與放鬆節律。

3. 年長與女性族群： 隨著年齡增長，心血管彈性本就會降低；特別是女性，由於心臟結構與微血管病變的特性，罹患此類心衰竭的比例相對更高。

4.類似疾病（偽裝者）：包含心臟澱粉樣變性、肥厚型心肌病變或心包膜縮窄等，也都會表現出類似的「心臟放鬆不良」症狀，需要專業醫師仔細鑑別診斷。

目前最新治療突破，拯救僵硬心臟的「四大神器」。過去醫學界對這類心衰竭缺乏有效藥物，但根據最新的國際心臟專科指引，現在已有突破性的藥物能夠大幅降低住院風險並改善生活品質。

1. SGLT2抑制劑（新型排糖藥）：臨床證實能顯著降低心衰竭住院率與心血管死亡風險，是目前治療此類心衰竭的基石藥物。

2. 新型非類固醇礦物皮質任受體拮抗劑： 能有效對抗心肌纖維化與發炎，減少心衰竭惡化事件。

3. 腸泌素受體促效劑（如 GLP-1 相關藥物）： 針對合併肥胖的心衰竭患者，能帶來顯著的減重效果、減輕心臟負擔，並大幅提升運動能力與生活品質。

4. ARNI / ARB 血壓控管藥物： 協助精準控制血壓，進一步舒緩心臟壓力。

除了藥物，保持良好的規律運動（如快走）、配合飲食控制減重、精準控制血壓（目標維持在120至129 mmHg 之間），都是讓心臟恢復彈性的不二法門。

振興醫院提醒，若自己或家中長輩近期出現「喘、腫、累」的狀況，千萬不要只以為是年紀大體力變差，請儘速至心臟內科進行詳細檢查，早期發現、早期治療，才能重新找回健康有力的心跳。