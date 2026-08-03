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幾歲才能吃巧克力？名醫蘇怡寧打臉迷思揭「兩歲關鍵期」

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，比起一年吃幾次生日蛋糕或巧克力，家長更該注意的是孩童是否每天攝取過量超加工食品與含糖飲料。 圖／Ingimage
醫師指出，比起一年吃幾次生日蛋糕或巧克力，家長更該注意的是孩童是否每天攝取過量超加工食品與含糖飲料。 圖／Ingimage

孩子究竟幾歲才能開始吃巧克力婦產科名醫蘇怡寧日前在臉書粉專發文指出，目前根本沒有任何主要國際兒科營養指引明定孩子一定要幾歲才能吃。他強調，家長真正該注意的並非「巧克力」三個字，而是裡面所含有的添加糖、咖啡因以及整體的攝取份量。

蘇怡寧醫師說明多數國際兒科與營養權威指引都不鼓勵2歲以前的嬰幼兒主動攝取添加糖，這才是2歲前不建議吃巧克力的主要原因，並非巧克力本身含有毒性，而是市售巧克力商品大多含有相當高的糖份。

針對咖啡因與天然刺激物「可可鹼」的疑慮，蘇怡寧醫師表示不必過度緊張。一般一小塊牛奶巧克力的咖啡因僅有幾毫克，遠低於一杯咖啡、濃茶或能量飲料，只要不是每天大量食用，偶爾吃一點點與長期喝含咖啡因飲料完全是兩回事。此外，對於不少家長擔心巧克力會誘發性早熟，蘇醫師直言目前並無任何醫學證據顯示偶爾少量食用會增加性早熟風險，2歲之後偶爾少量分享並沒有問題。

蘇怡寧醫師更進一步觀察到，亞洲家長似乎特別容易流傳「幾歲以前不能吃某些食物」的禁忌，例如不能吃冰、芒果、草莓或海鮮等。他分析，這些禁忌有些確實具備嚴謹的科學依據，例如1歲以前幼兒絕不能食用蜂蜜，是因為有肉毒桿菌中毒的實質風險，但有些則是文化習慣或長輩經驗被過度放大。

以「小孩吃冰會傷氣管、讓人生病」為例，蘇醫師指出這偏向傳統體質觀念而非實證醫學，對健康的孩子來說，喝冰水引發的短暫咳嗽往往只是溫度的局部刺激，並不會對氣管造成實質傷害。

蘇怡寧醫師強調，科學的態度在於學會辨識哪些是有醫學證據的風險，哪些只是無謂的焦慮。對於孩子的飲食管理，真正需要培養的是良好的飲食習慣與比例原則，而不是極端的完全禁止。

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