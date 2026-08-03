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神經外科醫師李政穎PO文「我爸爸突然失業了」 院方聲明：因這件事未續約

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台中市大甲李綜合醫院表示，針對外界所關心的聘任協商過程，必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，希望能尋求彼此都能接受的方案。圖／翻攝台中市大甲李綜合醫院臉書
台中市大甲李綜合醫院表示，針對外界所關心的聘任協商過程，必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，希望能尋求彼此都能接受的方案。圖／翻攝台中市大甲李綜合醫院臉書

神經外科醫師李政穎今天於「Thread」貼文指出，他今天以兒子的身分發文，他的父親、神經外科醫師李偉裕在台中市大甲李綜合醫院工作卅年，但今天突然失業了。

李政穎表示，不是因為爸爸退休，也不是因為不想做了，而是因為合約談好了，但院方遲遲不來簽約，一直拖到最後一天，才臨時反悔說不續約了。但院方發出聲明，表示對於此次事件造成病友就醫安排受到影響，以及社會各界的不安與疑慮，深感歉意。

李政穎說，父親李偉裕從年輕做到白頭，海線很多人認識，有些病人，甚至是爸爸、媽媽、兒子、孫子，一家三代都找父親看病。可是，院方在未通知的情況下，將原本排好的門診停了，原本排好的手術也停了。他身為兒子，當然心疼，但更讓他睡不著的，其實是那些病人。

李政穎指出，他一直在想，如果今天不是醫院而是一般公司，當在同一家公司工作30年。前一天，還正常上班，公司也告訴你會正常續約，便克盡職守在崗位上到最後一刻。隔天突然發現，公司不續約，就這麼失業了。30年不是一下子，用這種方式離開自己的青春和事業，何其落寞。

每一家醫院都有自己的制度，天下也沒有不散的宴席。李政穎說，無論最後結果如何，至少應該讓每一位病人有時間完成交接、完成治療、完成那份，早已經相信的承諾。希望每一位已經受到影響的病友，都能順利完成後續治療。

台中市大甲李綜合醫院表示，針對外界所關心的聘任協商過程，必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，希望能尋求彼此都能接受的方案。

然而，經過多次協商後,雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序。對於這樣的結果，院方同感遺憾，也尊重彼此最終的決定。院方已立即啟動醫療銜接機制，協助受影響門診、手術及住院病人安排後續照護，並以病人醫療權益為最高優先原則，降低此次事件對病友的影響。

失業 醫師

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