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台中海線知名神經外科醫師突「失業」 醫師和醫院都發出聲明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師，臉書發聲明他和醫院的突發狀況，醫院也發聲明說明。圖／取自大甲李綜合醫院臉書
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師，臉書發聲明他和醫院的突發狀況，醫院也發聲明說明。圖／取自大甲李綜合醫院臉書

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師，在台中海線醫治多人，是知名神外醫師，他今天在臉書發聲明指出，他與醫院新一期聘任合約，雙方原本已於7月中就內容達成共識，唯院方遲未完成簽署程序，後來無法達成共識，院方立刻取消他所有門診及所有手術排程。醫院聲明說，經多次協商，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序，對於這樣的結果，院方感遺憾，也尊重彼此最終的決定。

許多李偉裕醫師的患者和家屬對此結果感到意外，認為李偉裕離開醫院是大家的損失；他的兒子也是神經外科醫師，他在臉書發文「我爸爸突然失業了」，他父親是神經外科醫師，在同一家醫院工作了30年，從年輕做到白頭，海線很多人認識他，可是今天他突然失業了。不是因為他退休，不是因為他不想做，而是因為合約談好了，院方遲遲不來簽約。

李偉裕的聲明稿寫給所有關心與信任他的病友及家屬指出，針對許多病友反映「無法掛號」、「原訂門診突然被取消」及「已排定之手術遭到暫停」等情況，他必須向大家表達最深切的歉意，並在此親自說明事實經過，關於新一期的聘任合約，先前雙方原本已於7月中就內容達成共識，唯院方遲未完成簽署程序。雖於8月1、2日 積極溝通，但院方又修改要求，無法達成共識，院方立刻取消李醫師所有門診及所有手術排程。

對此次因突發狀況造成廣大病友的不便與不安，他表達最深的歉意，會秉持醫者初衷，持續妥善處理每位病友的後續權益。

大甲李綜合醫院今天聲明指出，近日因該院李醫師聘任事宜，引發社會各界及病友關心，說明如下，醫院對於此次事件造成病友就醫安排受到影響，及社會各界的不安與疑慮，深感歉意。

針對外界所關心之聘任協商過程，醫院必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，期間亦多次交換意見，希望能尋求彼此都能接受的方案。

協商過程中，院方始終秉持最大的誠意，並未停止協商，也未有刻意延宕簽約程序之情形。事實上，即使已接近原聘約期限，院方仍持續與李醫師保持聯繫，希望能於最後一刻完成共識，讓醫療服務得以不中斷。

經過多次協商後，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序。對於這樣的結果，院方同感遺憾，也尊重彼此最終的決定。

醫院理解許多病友對李醫師的信任與支持，也理解因此次事件所造成的不便。院方已立即啟動醫療銜接機制，協助受影響門診、手術及住院病人安排後續照護，並將以病人醫療權益為最高優先原則，降低此次事件對病友的影響。

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