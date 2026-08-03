暴食後喝「後悔水」能減脂？ 營養師親吐真相示警：3類人切勿跟風

近期社群上流傳一款由「椰子水、抹茶粉、無糖豆漿」混合調製的「暴食後悔水」，宣稱大吃大喝後喝上一杯就能清腸解膩、防止變胖。對此，Cofit營養師林岑澄清，這款特調飲品雖然能讓體重在短時間內微微下滑，但排出的主要是「體內水分」而非脂肪，盲目跟風或大量飲用，可能因熱量累積而適得其反，高風險族群應特別留意。

林岑營養師分析，民眾在大餐過後體重飆升，除了尚未消化的食物重量外，主因在於燒烤、火鍋等餐點多屬於高鈉飲食，容易造成水分滯留與身體水腫。而「暴食後悔水」之所以讓人感覺有成效，關鍵在於其高鉀與利尿的成份組合。

椰子水： 富含天然電解質與高濃度鉀離子，每240毫升的鉀含量甚至超越一根中等大小的香蕉。 抹茶粉： 所含的咖啡因具備利尿效果，能加速液體排出。 無糖豆漿： 提供植物性蛋白質，能增加一定的飽足感。

根據《美國腎臟病學會臨床期刊》（CJASN）的研究顯示，提高鉀離子的攝取能促進體內鈉離子隨尿液排出。因此，喝完後體重數字下降，僅是水腫消退的生理現象，與體脂肪的減少毫無關係。

林岑營養師特別提醒，切勿將「暴食後悔水」當作每日飲水來源或過度飲用。當攝取量過大時，可能帶來以下三大健康疑慮：

1.熱量與糖分悄悄超標： 椰子水含有天然糖分，無糖豆漿亦具備熱量，大量飲用反而額外囤積熱量，不利於體重控管。 2.腸胃刺激與不適： 抹茶中的咖啡因容易刺激胃酸分泌，腸胃敏感或對咖啡因耐受度較低者空腹飲用，易引發胃痛、腹瀉或心悸。 3.高血鉀風險增加： 慢性腎臟病患者、高血鉀史患者，或正服用特定降血壓藥物（如 ACE 抑制劑、ARB 或保鉀利尿劑）之族群，過量攝取高鉀飲品恐增加腎臟代謝負擔及高血鉀風險，極不宜嘗試。

林岑營養師強調，暴飲暴食後更應關注的是高糖、高油脂對血糖造成的劇烈波動，當血糖迅速飆升時，體內胰島素會大量分泌並將多餘能量轉化為脂肪儲存。比起事後靠偏方補救，不如在聚餐時採用「水、肉、菜、飯、果」的順序進食以穩定血糖，餐後散步10至30分鐘幫助醣類代謝，或於隔日適度進行168間歇性斷食來減輕腸胃負擔。