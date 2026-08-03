白海豚北轉機率增加 暴風半徑廣不排除這天發海警

白海豚颱風持續朝西向琉球群島移動，預估周末北轉機率增大，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，白海豚在行進過程中，其強度緩慢減弱，但仍可能以中颱或輕颱上限強度接近台灣，加上暴風半徑廣，不排除周五下半天發布海上颱風警報。

中度颱風白海豚目前以每小時25公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。

黃恩鴻說，白海豚颱風將持續朝西前進，未來一段時間其強度緩慢減弱，預計周五、周六抵達沖繩附近海面，周末有北轉趨勢，接近台灣時可能仍有中度颱風或輕度颱風上限強度。由於暴風半徑廣，周五下半天仍可能發布海上颱風警報。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（4日）各地大多為多雲到晴，基隆、大台北、山區有零星降雨，其他地區高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。

周三、周四（5、6日）水氣增多，北部有局部短暫雷陣雨，宜蘭有零星雨，其他地區需留意午後雷陣雨，山區則有局部大雨發生機率。

周五（7日）白海豚颱風接近琉球群島，受到其影響，西半部降雨增加，北部有局部短暫陣雨，宜蘭、中南部有零星降雨，午後各地有不定時陣雨。

周六至下周一（8至10日）颱風最接近台灣，且有北轉的趨勢，北部、中部山區屆時會有持續性降雨，北部山區有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

黃恩鴻也提醒，受到白海豚颱風影響，明天起基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖沿海有長浪發生機率；周四、周五宜蘭有焚風發生機率，周六花東、金門也有焚風發生機率，局部高溫上看36度。