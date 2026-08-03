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他喊「耳朵有蟑螂」家人不信 醫師夾出後呼籲：少預設、多傾聽

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，精神疾病與身體疾病可能同時存在，面對患者主訴應進行客觀檢查而非先入為主。照片為示意圖。 圖／Ingimage
醫師提醒，精神疾病與身體疾病可能同時存在，面對患者主訴應進行客觀檢查而非先入為主。照片為示意圖。 圖／Ingimage

「面對精神疾病患者，需要少一點預設，多一點傾聽」，耳鼻喉科醫師薛健佑日前在臉書粉專分享一則深刻的門診案例。一名思覺失調症患者在照顧者陪同下就診求助，聲稱「耳朵裡有蟑螂跑進去」，不料照顧者第一時間焦急補上一句「他有思覺失調症」，隱含著可能只是幻覺的疑慮。幸好薛醫師未先入為主，仔細檢查後，竟真的從耳道深處夾出一隻活生生的蟑螂，患者當場向照顧者說道「你看吧，我沒有騙你」，讓診間瞬間陷入長久的沉靜。

薛健佑醫師回憶，當時面對照顧者的提醒與患者主訴，他並未急於下定論，而是嚴格遵循專業診療程序，使用耳鏡深入探查耳道。不料，在耳道深處確實目擊到一隻蟑螂，且翅膀與腿毛已嵌進耳道組織內。薛醫師隨即運用專業器械順利將異物取出，讓忍受劇烈不適的患者頓時露出如釋重負的表情，隨後說出：「我沒有騙你」。

這起事件也讓薛健佑醫師感嘆，思覺失調症固然會干擾個人的知覺感知、思考邏輯與情境判斷，但這絕對不意謂著患者提出的所有身體主訴，都是憑空捏造或錯誤的。

薛健佑醫師特別強調，精神疾病與器質性的身體疾病本就可能同時發生，一名有思覺失調症的患者，同樣有概率罹患感冒、遭遇骨折、長出腫瘤，自然也可能真的遭遇昆蟲侵入耳道的意外。倘若僅因患者有精神病史，便斷然將所有身體不適歸咎於「又在幻想」或「妄想發作」，反而極易延誤真正需要外科或內科處置的醫學問題。

在臨床診斷上，「不要因為既有的診斷，而忽略新的可能性」是一項核心原則。薛醫師表示，醫療人員的使命在於進行客觀專業的評估，避免帶著偏見或先入為主的觀念下判斷。

薛健佑醫師也分享個人的臨床習慣，直言越是遇到情緒緊張、焦慮或心因性症狀明顯的患者，自己反而會以更加嚴謹的態度對待。透過周全的檢查與權威評估來幫助患者卸下心防、安心定志，這本身就是醫療過程不可或缺的環節。

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