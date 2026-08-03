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台人去年出國支出首次破兆元大關 每人平均消費5.5萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署今公布「114年台灣旅游狀況調查摘要」，去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元。聯合報系資料照
交通部觀光署今公布「114年台灣旅游狀況調查摘要」，去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元。聯合報系資料照

交通部觀光署今公布「114年台灣旅遊狀況調查摘要」，去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元，不僅較去年成長11.93％，也較疫前28.12％，而日本仍為國人最喜愛旅遊地點；國旅部分，國人旅遊總次數達2億4761萬，較2024年成長11.52％、較疫前成長46.28％。

根據調查報告指出，去年國人出國總次數為1894萬4436旅次，較2024年1684萬9683旅次增加209萬4753旅次，成長12.43％；出國旅遊總支出（包含國際機票）為10474億元，相較2024年9358億元增加1116億元，增幅11.93％，相較2019年8175億元2299億元，增幅28.12%；每人每次平均支出為5萬5288元，較2024年5萬5541元減少253元，減幅0.46％，較2019年4萬7802元增加7486元，增幅15.66％。

而出國旅遊地點，亞洲地區占9成，其中以日本占45.3％最多，相較2024年43.9％及2019年33.7％都成長，其次為中國大陸占15.1％，略增2024年14.2％，但較疫前21.9％略減少，第三名為韓國10.2%，較2014年7.8%及2019年8.3％都成長；另外，國人出國多為自由行占6成2。

國旅部分，2025年國人國旅總次數為2億4761萬4000旅次，較2024年2億2203萬2000旅次，成長11.52％，也較疫前2019年1億6927萬9000旅次，成長46.28％；去年國人國旅總支出為5643億元，較2024年5158億元增加485億元，成長9.4％，較2019年3927億元增加1716億元，增幅43.7％，但每人每次平均旅遊支出為2279元，較2024年2323元減少44元，降幅1.89％，較2019年2320元41元，降幅1.77％。

出國 消費

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