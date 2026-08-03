去年國外旅客來台貢獻110.33億美元 日均消費較疫前減少5.5%
交通部觀光署今公布「114年來台旅客消費及動向調查」，去年來台旅客達857萬4547人次，不僅未達國際客來台900萬目標，相較疫前2019年還減少328萬9558萬人次，降幅27.73％，而平均每人每日支出為185.14美元，較疫前195.91美元減少10.77美元，減幅5.5％，另外，觀光支出以美國旅客消費最高達17.04億美元，占15.44％，但港澳旅客觀光支出減少最多達10.3億美，降幅5.68％。
觀光署指出，2025年來台旅客達857萬4547人次，較2024年785萬7686人次成長71萬6861人次，增幅9.12％，但較疫前2019年1186萬4105人次減少328萬9558人次，降幅27.73％。
旅客在台觀光總支出（不含國際機票）達110.33億美元，較2024年100.28億美元增加10.05億美元，增幅10.02％，但較2019年144.11億美元減少33.78億美元，減幅23.44％；旅客平均每人每日支出為185.14美元，相較2024年182.83美元增加2.31美元，但較2019年195.91美元減少10.77美元；另平均停留6.95夜，與2024年大致相當。
根據調查指出，7成6旅客為自由行，而有5成8旅客為近3年來首次訪台，主要遊覽景點依序為夜市（86.88%、台北101（60.59%）、西門町及西門紅樓（57.55%）、中正紀念堂（46.52%）、九份（42.55%）；遊覽景點喜歡比率依序為日月潭最獲喜愛（38.18%）、九份（23.18%）、駁二藝術特區（21.69%）、淡水（16.45%）、陽明山（13.69%）。
而來台旅客主要遊覽景點的縣市依然為台北市（84.17%），其次為新北市（59.38%），第三名為南投縣（16.59%），第四站高雄市（16.40%）、第五名台中市（15.65%），另外，宜蘭縣也占10.99%、台南市占9.40%。
觀光支出部分，去年來台旅客貢獻110.33億美元，平均每人每日支出金額為185.14美元，較2024年182.83美元增加2.31美元，增幅1.26％，但較2019年195.91美元減少10.77美元，減幅5.5％；旅客來台平均每人每次支出為1287美元，較2024年1276美元增加11美元，增幅0.86％，較2019年1215美元增加72美元，增幅5.93％；來台旅客平均停留夜數為6.95夜，較20246.98夜減少0.03夜，較2019年6.2夜增加0.75夜。
來台旅客市場分析，2025年仍以美國旅客消費最多達17.04億元，占15.44%，其次為日本13.75億元，占12.46％，第三名為港澳10.3億元，占9.34％，第四名歐洲10.17億美元，占9.22％，第五名韓國8.67億美元，占7.86％，第六名中國大陸8.38億美元，占7.6％；其中，歐洲觀光支出成長最多，相較2024年增幅14.92%、較2019年增幅66.18％，而港澳觀光支出減少最多，相較2024年減少5.68％、較2019年減少33.42％。
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