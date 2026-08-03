統一佳佳退出健身房　逾20年品牌9月結束服務

統一超旗下統一佳佳調整健身事業營運，旗下BEING sport及BEING fit將於今年9月3日結束健身俱樂部及健身房服務，這也表示統一佳佳將退出經營逾20年的健身房市場，會員可選擇退費或轉往健身工廠。

統一超今天向中央社記者表示，統一佳佳召開董事會通過BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport與BEING fit將於今年9月3日結束健身俱樂部與健身房服務，資源配置重新組合、聚焦營運；自即日起啟動BEING sport會員權益異動通知，並依勞動基準法協助員工確保權益，至於統一佳佳另一個品牌BEING spa則無異動。

由統一美麗生活事業董事長高秀玲執掌的統一佳佳，旗下擁有BEING spa、BEING sport健身房、以及與7-ELEVEN結合的BEING fit新世代健身房；其中，統一健身俱樂部創立於2000年，經營大型綜合休閒運動俱樂部；BEING fit則採取免綁約健身房營運模式。

根據統一超財報，統一超持股100%的統一佳佳今年上半年稅後虧損新台幣7351.4萬元，較去年同期虧損6534.5萬元擴大約12.5%；不過這項數字涵蓋統一佳佳整體營運，並非僅指健身房事業。

BEING sport及BEING fit今天發出會員通知函指出，因應營運策略調整，全台場館營運至今年9月2日晚間11時，之後停止所有服務；即日起至9月2日，每日上午10時至晚間10時派駐專人，協助會員辦理服務轉換或退費。

會員通知函指出，與健身工廠合作，8月3日至9日將由健身工廠人員進駐全台BEING sport場館，協助會員轉換。BEING sport及BEING fit會員加入健身工廠年約會籍，可免收入會費及手續費，並獲贈3個月會籍；尚未使用完畢的教練課程，也可轉往健身工廠繼續使用。