快訊

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

板橋火車站旁傳死亡車禍...8旬翁切換車道與機車碰撞 騎士傷重不治

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

統一佳佳退出健身房　逾20年品牌9月結束服務

中央社／ 台北3日電

統一超旗下統一佳佳調整健身事業營運，旗下BEING sport及BEING fit將於今年9月3日結束健身俱樂部及健身房服務，這也表示統一佳佳將退出經營逾20年的健身房市場，會員可選擇退費或轉往健身工廠。

統一超今天向中央社記者表示，統一佳佳召開董事會通過BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport與BEING fit將於今年9月3日結束健身俱樂部與健身房服務，資源配置重新組合、聚焦營運；自即日起啟動BEING sport會員權益異動通知，並依勞動基準法協助員工確保權益，至於統一佳佳另一個品牌BEING spa則無異動。

由統一美麗生活事業董事長高秀玲執掌的統一佳佳，旗下擁有BEING spa、BEING sport健身房、以及與7-ELEVEN結合的BEING fit新世代健身房；其中，統一健身俱樂部創立於2000年，經營大型綜合休閒運動俱樂部；BEING fit則採取免綁約健身房營運模式。

根據統一超財報，統一超持股100%的統一佳佳今年上半年稅後虧損新台幣7351.4萬元，較去年同期虧損6534.5萬元擴大約12.5%；不過這項數字涵蓋統一佳佳整體營運，並非僅指健身房事業。

BEING sport及BEING fit今天發出會員通知函指出，因應營運策略調整，全台場館營運至今年9月2日晚間11時，之後停止所有服務；即日起至9月2日，每日上午10時至晚間10時派駐專人，協助會員辦理服務轉換或退費。

會員通知函指出，與健身工廠合作，8月3日至9日將由健身工廠人員進駐全台BEING sport場館，協助會員轉換。BEING sport及BEING fit會員加入健身工廠年約會籍，可免收入會費及手續費，並獲贈3個月會籍；尚未使用完畢的教練課程，也可轉往健身工廠繼續使用。

統一集團 健身房 品牌

延伸閱讀

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

Love Dad！統一集團空運進口逾4萬朵石斛蘭向天下爸爸致敬

健美／拚全台最強健身房8隊交鋒 勝出者遠征埃及總決賽

相關新聞

月經來吃冰更痛？婦科醫師打臉傳統迷思 授「4招」緩解

許多女性從小常被叮嚀月經期間切勿吃冰，否則容易加重經痛，甚至傷及子宮。對此，婦產專科女醫楊佳璇醫師發文打臉這項迷思，指出吃冰本身並不會直接引發經痛。她解釋，人體的核心體溫始終維持在37度左右，冰品進入腸胃道後很快就會被體溫加熱，根本不可能直接接觸到子宮；且在西洋醫學與科學研究上，至今亦找不到「低溫食物會直接造成子宮受傷」的直接因果關係。

來杯全糖珍奶！醫：心情不好時想吃甜食恐非嘴饞 恐是壓力荷爾蒙作怪

工作壓力大、心情不好，不少人習慣買杯手搖飲、吃塊蛋糕「療癒一下」。初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，甜食帶來的愉悅感只是短暫效果，若長期依賴高糖食物紓壓，可能讓血糖如同坐上「大怒神」，容易出現餐後疲倦、注意力下降、嘴饞等情況，也可能增加情緒波動的風險。

2旅行社勒令停業！吸金落跑夫妻「丹趣淘旅行社」遭廢照

交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業，除了上月公布的環宇國際旅行社外， 洋碁國際旅行社也因財務業務狀況異常遭停業；另有9家旅行社遭廢照，其中，因負責人投資失利，藉由人脈吸金，更說服員工將薪資轉投資，最後夫妻倆落跑中國避難的丹趣淘國際旅行社，遭觀光署勒令停業，因未繳足保證金，本月遭廢照。

除了加鹽、加檸檬汁還能撒1物 農糧署揭西瓜風味升級術

每年4月至8月正值國產西瓜的盛產期，無論是大西瓜、小西瓜，或是紅肉與黃肉品種，都是民眾在炎炎夏日清涼消暑的首選食材。農業部農糧署日前在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享西瓜的挑選指南，並大方公開三款能瞬間升級風味的「隱藏版吃法」，其中「撒黑胡椒」的特殊搭配引發網友熱議。

止汗劑會致癌？夏季大眾運輸體臭薰人 自然派掀拒用潮：健康第一

全球持續高溫，每到夏季，大眾運輸工具上的體臭問題便屢屢引發討論。據日媒「Harper's BAZAAR Japan」報導，近年在紐約等大都市卻掀起一股「反止汗劑」風潮...

臺南楠西3.3地震 最大震度2級有感

08月03日下午5時06分，臺南市楠西區發生規模3.3淺層地震，最大震度2級，鄰近高雄市與嘉義縣出現1級輕微搖晃。此次地震深度約8.9公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。