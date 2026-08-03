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除了加鹽、加檸檬汁還能撒1物 農糧署揭西瓜風味升級術

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議挑選西瓜應觀察果梗捲曲度與果臍緊縮狀況，並可適度搭配鹽或檸檬汁提升清涼口感。照片為示意圖。 圖／Ingimage
專家建議挑選西瓜應觀察果梗捲曲度與果臍緊縮狀況，並可適度搭配鹽或檸檬汁提升清涼口感。照片為示意圖。 圖／Ingimage

每年4月至8月正值國產西瓜的盛產期，無論是大西瓜、小西瓜，或是紅肉與黃肉品種，都是民眾在炎炎夏日清涼消暑的首選食材。農業部農糧署日前在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享西瓜的挑選指南，並大方公開三款能瞬間升級風味的「隱藏版吃法」，其中「撒黑胡椒」的特殊搭配引發網友熱議。

農糧署指出，挑選新鮮優質的西瓜有幾項關鍵指標：建議選擇果梗新鮮且自然捲曲、果皮紋路清晰鮮明、果臍窄小緊縮的果實，並用手輕拍時能發出低沉的「咚咚」聲響，代表成熟度與水分最佳。

除了直接切片食用，農糧署也推薦了三種簡單的風味加乘技巧：

1.撒點鹽： 利用鹽的鈉離子刺激舌頭味蕾，能對比並凸顯出西瓜本身的自然甜味。

2.加檸檬汁： 酸甜交織的口感更為清爽，不僅能提升果香，還能額外補充維生素C，極具解膩效果。

3.撒黑胡椒： 微微的辛香氣味能意外帶出西瓜的甜度，創造出別具風味的驚喜口感。

貼文曝光後，也引發網友熱議。對於加檸檬汁的吃法，部分民眾相當認同並留言「檸檬真百搭，加上咖啡就是西西里咖啡」、「檸檬西瓜，夜市有在賣」，也有網友分享自家的私房吃法，如「夏日清涼美食：西瓜薄荷沙拉」。

不過，對於「撒黑胡椒」這項前衛的味覺組合，許多網友感到十分新奇與不可思議，紛紛笑稱「撒黑胡椒，嗯~~我會考慮一下」、「還真不知道可以撒黑胡椒，請問顆粒或粉都可以嗎？」

黑胡椒 西瓜 農糧署 農業部

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