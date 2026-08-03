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臺南楠西3.3地震 最大震度2級有感

聯合新聞網／ 台北訊
08/03-17:06臺南市楠西區發生規模3.3有感地震
08/03-17:06臺南市楠西區發生規模3.3有感地震

2026年8月3日下午17時06分50秒，臺南市楠西區發生了一起規模3.3的淺層地震，震源深度約8.9公里。根據中央氣象署資料，震央位於臺南市政府東北東方約35.9公里，地震震度最大為2級，發生地點位於楠西區，屬於有感地震。

最大震度2級地區:臺南市

臺南市楠西區因地震搖晃明顯，達到2級震度。此級震度屬於輕震範圍，多數人可感受到搖晃，室內懸掛物輕微擺動，靜止車輛會有輕微搖晃感。

最大震度1級地區:高雄市、嘉義縣

鄰近的高雄市與嘉義縣則感受到較輕微的1級震度，對人體影響微弱，多在靜止狀態下方能察覺。

本次地震屬於規模較小的淺層地震，搖晃感屬於輕微範圍，對建物結構無明顯損害，亦未傳出災情報告。由於震度均小於3級，市民無需特別緊張，但仍提醒民眾日常應確實落實防震措施，以提升應變能力。

防震建議包括：室內遇震時，應保持鎮定，迅速趴下並掩護頭部，遠離窗戶以避免玻璃破碎；若在戶外，應移至空曠地區以避開可能掉落物。事後請檢查家中電、瓦斯等設備，確保安全無虞，並留意官方發布的最新地震資訊與安全指引。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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