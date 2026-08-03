健保給付首款國產第三代肺癌標靶藥物 EGFR患者增治療新選擇

肺癌連續多年高居國人癌症死因之首，其中帶有EGFR基因突變的非小細胞肺癌，更是台灣肺癌患者常見類型。健保自今年八月起，給付國產第三代EGFR酪胺酸激酶抑制劑（EGFR-TKI）標靶口服藥物，為局部晚期或轉移性EGFR基因突變非小細胞肺癌患者，提供治療選擇。

這也是國內首款由本土藥廠完成研發製造、並納入健保的第三代EGFR標靶用藥。臨床上約五至六成肺腺癌患者帶有EGFR基因突變，過去治療所需的第三代EGFR-TKI多仰賴國際藥廠供應，如今國產新藥正式加入健保給付，除提升病人用藥可近性，也有助於強化國內藥品供應韌性。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣每年約新增4,000名EGFR基因突變肺癌患者，長期治療需求相當龐大。此次國產第三代EGFR標靶藥納入健保，不僅讓患者擁有更多治療選擇，也代表台灣已具備第三代肺癌標靶藥物自主製造能力，對提升醫療韌性、降低供應風險及推動國藥國造，都具重要意義。

侯靜蘭表示，因應國內臨床需求，東洋投入第三代EGFR標靶藥物Aumolertinib的開發與在地生產，並於六堵廠建置涵蓋混合、造粒、打錠到包裝的一體化製造產線，同時推動四項本土臨床試驗，累計收案近400人，希望建立更符合國人需求的治療證據，提升台灣精準醫療發展能量。

健保署今年7月已公告將含Aumolertinib成分藥品納入健保給付，並同步修訂EGFR相關標靶藥物給付規定，讓臨床醫師可依病人病況與治療需求，提供更完整的用藥選擇。

侯靜蘭說，東洋未來將持續聚焦肺癌、血液腫瘤、乳癌及婦癌、上消化道癌，以及頭頸癌、大腸直腸癌等四大癌症領域，提升高技術門檻藥品與自製新藥比重，並結合AI數位管理與智慧製造，每年以推出兩項新產品上市為目標，持續強化台灣生技製藥競爭力。