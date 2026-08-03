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苦茶油食安風波意外效應 中埔產銷班訂單反增1至2成

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
問題苦茶油引發產地疑慮，中埔小農訂單不減反增1至2成。圖為日前縣府追查問題苦茶油，力守食品安全。聯合報系資料照
問題苦茶油引發產地疑慮，中埔小農訂單不減反增1至2成。圖為日前縣府追查問題苦茶油，力守食品安全。聯合報系資料照

苦茶油苯駢芘超標風波持續延燒，嘉義縣中埔鄉是油茶重要產區，中埔鄉農會油茶產銷班第9班約40名班員、種植面積約40公頃。班長曾子瑶表示，事件發生後原擔心消費者對國產苦茶油產生疑慮，沒想到班員訂單反而增加，初估約成長1至2成；他認為消費者開始更重視原料來源，也呼籲政府未來應要求清楚標示「原物料產地」，而不只是製造地。

曾子瑶說，產銷班成立3年多，目前班員多為小農，生產量不大，苦茶籽主要自行處理後請人榨油，冷壓為主，並未提供給這次事件相關業者。班員也朝有機栽培發展，契作時優先尋找具有有機認證的農民。

他表示，這波事件多少造成影響，尤其消費者可能混淆國內、國外有機認證及原料來源；但中埔產銷班都是送交中興大學或嘉義大學有機認證，這都是有公信力，長期以來自主檢驗，如酸價、過氧化價及農藥殘留等檢驗，因消費者清楚原料來源，事件發生後詢問及訂購反而增加，依目前情況估計約增加1至2成，但尚未正式統計。

曾子瑶說，產銷班去年推薦4名班員參加全國油茶評鑑，其中3人獲獎，長期以品質建立口碑，目前甚至有公司洽詢大量採購，但因產量有限無法供應。

他認為，這次事件凸顯原料追溯的重要性，產品即使在台灣加工，也不代表原物料產自台灣，建議未來應清楚標示苦茶籽原物料產地，讓消費者自行選擇，也讓國產小農有所區隔及保障。

中埔 食安 苦茶油

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