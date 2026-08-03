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統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

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統一健身事業退場！BEING sport、fit 9月停止服務 會員轉健身工廠

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一集團（1216）美麗事業營運版圖出現重大調整，旗下健康事業宣告退場。統一集團旗下統一佳佳董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務，並自即日起啟動會員權益異動作業，後續將與健身工廠合作承接會員，確保會員運動服務不中斷；旗下BEING Spa則維持正常營運。

統一佳佳表示，BEING sport／fit 將於2026年9月3日結束健身俱樂部／健身房服務，資源配置重新組合，更為聚焦，自即日起啟動BEING sport會員權益異動通知，並依勞動基準法協助員工確保權益。

統一佳佳旗下目前以BEING sport、BEING fit及BEING Spa三大品牌布局健康事業，其中此次調整僅涉及BEING sport事業部門，BEING Spa未受影響，仍將持續提供美體按摩等服務。

BEING sport目前在全台共有七間據點，分布於台北、新北、台南及高雄。統一佳佳3日發布會員通知函表示，為降低會員影響，已與健身工廠合作，自8月3日至8月9日安排人員進駐各館，協助會員辦理轉換事宜。

依方案內容，BEING sport、BEING fit會員轉入健身工廠年約會籍，可享免手續費、免入會費及加贈3個月會籍等優惠；尚未使用完畢的私人教練課程，也可平轉至健身工廠繼續使用。若會員不願轉換，也可於9月2日前辦理退費。

此次調整也意味統一集團經營多年的健身俱樂部事業正式退場，未來健康事業布局將以保留BEING Spa品牌為主，健身服務則透過與健身工廠合作方式銜接會員需求。

健身工廠 健身 統一集團

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