月經來吃冰更痛？婦科醫師打臉傳統迷思 授「4招」緩解

許多女性從小常被叮嚀月經期間切勿吃冰，否則容易加重經痛，甚至傷及子宮。對此，婦產專科女醫楊佳璇醫師發文打臉這項迷思，指出吃冰本身並不會直接引發經痛。她解釋，人體的核心體溫始終維持在37度左右，冰品進入腸胃道後很快就會被體溫加熱，根本不可能直接接觸到子宮；且在西洋醫學與科學研究上，至今亦找不到「低溫食物會直接造成子宮受傷」的直接因果關係。

既然低溫食物碰不到子宮，為何不少女性在經期吃冰後確實感到痛感增加？楊佳璇分析主要有兩大原因：

血管與肌肉短暫收縮： 食道與腸胃周圍分布著豐富的迷走神經與血管，冰水進入時的瞬間低溫刺激，可能引發局部血管和平滑肌短暫收縮。倘若本身已有經痛狀況，這種收縮可能使子宮缺血性疼痛感更加敏銳。 伴隨攝取的高糖份： 民眾吃冰通常是食用冰淇淋或手搖飲料，其中含有大量糖分與乳製品。高糖飲食容易在體內誘發發炎反應，進而加重經痛，因此真正的致痛元兇往往是「糖」而非冰品本身。

針對遭受經痛困擾的女性，楊佳璇也特別傳授四招經過醫學證實有效的緩解方法：

1.提早使用止痛藥： 服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）能直接抑制前列腺素合成，且要在「痛感剛萌芽」或「預期經痛第一天」時立即服用，若等到前列腺素大量釋放、痛不堪言時才吃，藥效將大打折扣。

2.下腹部熱敷： 將熱水袋或暖暖包敷於肚臍下方，熱能可促進局部血液循環，放鬆緊繃的子宮平滑肌，有效舒緩缺血造成的絞痛。

3.適度活動與伸展： 進行輕度活動（如散步或瑜珈貓牛式伸展）能促進體內分泌天然止痛劑「腦內啡」，同時改善骨盆腔血液淤積。

4.補充抗發炎營養素： 平時可多攝取富含 Omega-3 脂肪酸（如鮭魚、奇亞籽）與鎂（如深綠色蔬菜、堅果、黑巧克力）的食材，有助降低發炎反應並幫助肌肉放鬆。

楊佳璇最後特別叮嚀，上述保養與緩解方式主要針對原發性經痛，若女性朋友的經痛症狀與子宮內膜異位症（如巧克力囊腫）、子宮肌腺症、子宮肌瘤或骨盆腔發炎等婦科疾病有關，屬於病理性的疼痛，單靠飲食調整或熱敷並無法完全根治。