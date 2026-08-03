快訊

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

聽新聞
0:00 / 0:00

月經來吃冰更痛？婦科醫師打臉傳統迷思 授「4招」緩解

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師澄清，吃冰不會直接接觸子宮，經期吃冰感到更痛多半與局部血管收縮或高糖引發發炎有關。照片為示意圖。 圖／Ingimage
醫師澄清，吃冰不會直接接觸子宮，經期吃冰感到更痛多半與局部血管收縮或高糖引發發炎有關。照片為示意圖。 圖／Ingimage

許多女性從小常被叮嚀月經期間切勿吃冰，否則容易加重經痛，甚至傷及子宮。對此，婦產專科女醫楊佳璇醫師發文打臉這項迷思，指出吃冰本身並不會直接引發經痛。她解釋，人體的核心體溫始終維持在37度左右，冰品進入腸胃道後很快就會被體溫加熱，根本不可能直接接觸到子宮；且在西洋醫學與科學研究上，至今亦找不到「低溫食物會直接造成子宮受傷」的直接因果關係。

既然低溫食物碰不到子宮，為何不少女性在經期吃冰後確實感到痛感增加？楊佳璇分析主要有兩大原因：

血管與肌肉短暫收縮： 食道與腸胃周圍分布著豐富的迷走神經與血管，冰水進入時的瞬間低溫刺激，可能引發局部血管和平滑肌短暫收縮。倘若本身已有經痛狀況，這種收縮可能使子宮缺血性疼痛感更加敏銳。

伴隨攝取的高糖份： 民眾吃冰通常是食用冰淇淋或手搖飲料，其中含有大量糖分與乳製品。高糖飲食容易在體內誘發發炎反應，進而加重經痛，因此真正的致痛元兇往往是「糖」而非冰品本身。

針對遭受經痛困擾的女性，楊佳璇也特別傳授四招經過醫學證實有效的緩解方法：

1.提早使用止痛藥： 服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）能直接抑制前列腺素合成，且要在「痛感剛萌芽」或「預期經痛第一天」時立即服用，若等到前列腺素大量釋放、痛不堪言時才吃，藥效將大打折扣。

2.下腹部熱敷： 將熱水袋或暖暖包敷於肚臍下方，熱能可促進局部血液循環，放鬆緊繃的子宮平滑肌，有效舒緩缺血造成的絞痛。

3.適度活動與伸展： 進行輕度活動（如散步或瑜珈貓牛式伸展）能促進體內分泌天然止痛劑「腦內啡」，同時改善骨盆腔血液淤積。

4.補充抗發炎營養素： 平時可多攝取富含 Omega-3 脂肪酸（如鮭魚、奇亞籽）與鎂（如深綠色蔬菜、堅果、黑巧克力）的食材，有助降低發炎反應並幫助肌肉放鬆。

楊佳璇最後特別叮嚀，上述保養與緩解方式主要針對原發性經痛，若女性朋友的經痛症狀與子宮內膜異位症（如巧克力囊腫）、子宮肌腺症、子宮肌瘤或骨盆腔發炎等婦科疾病有關，屬於病理性的疼痛，單靠飲食調整或熱敷並無法完全根治。

吃冰 月經 醫師 經痛 醫學

延伸閱讀

壓力大先別嗑甜點手搖飲 醫：吃錯時機恐讓情緒更低落

生理期運動瘦更快？專家教妳月經週期燃脂4攻略，經期重訓、有氧這樣搭配才有效

緊張就胃痛怎麼辦？中醫師教5招改善胃食道逆流、火燒心

不只牡蠣海鮮能增強性慾！試試5種「天然催情食物」也包含水果

相關新聞

月經來吃冰更痛？婦科醫師打臉傳統迷思 授「4招」緩解

許多女性從小常被叮嚀月經期間切勿吃冰，否則容易加重經痛，甚至傷及子宮。對此，婦產專科女醫楊佳璇醫師發文打臉這項迷思，指出吃冰本身並不會直接引發經痛。她解釋，人體的核心體溫始終維持在37度左右，冰品進入腸胃道後很快就會被體溫加熱，根本不可能直接接觸到子宮；且在西洋醫學與科學研究上，至今亦找不到「低溫食物會直接造成子宮受傷」的直接因果關係。

來杯全糖珍奶！醫：心情不好時想吃甜食恐非嘴饞 恐是壓力荷爾蒙作怪

工作壓力大、心情不好，不少人習慣買杯手搖飲、吃塊蛋糕「療癒一下」。初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，甜食帶來的愉悅感只是短暫效果，若長期依賴高糖食物紓壓，可能讓血糖如同坐上「大怒神」，容易出現餐後疲倦、注意力下降、嘴饞等情況，也可能增加情緒波動的風險。

2旅行社勒令停業！吸金落跑夫妻「丹趣淘旅行社」遭廢照

交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業，除了上月公布的環宇國際旅行社外， 洋碁國際旅行社也因財務業務狀況異常遭停業；另有9家旅行社遭廢照，其中，因負責人投資失利，藉由人脈吸金，更說服員工將薪資轉投資，最後夫妻倆落跑中國避難的丹趣淘國際旅行社，遭觀光署勒令停業，因未繳足保證金，本月遭廢照。

止汗劑會致癌？夏季大眾運輸體臭薰人 自然派掀拒用潮：健康第一

全球持續高溫，每到夏季，大眾運輸工具上的體臭問題便屢屢引發討論。據日媒「Harper's BAZAAR Japan」報導，近年在紐約等大都市卻掀起一股「反止汗劑」風潮...

健保給付首款國產第三代肺癌標靶藥物 EGFR患者增治療新選擇

肺癌連續多年高居國人癌症死因之首，其中帶有EGFR基因突變的非小細胞肺癌，更是台灣肺癌患者常見類型。健保自今年八月起，給付國產第三代EGFR酪胺酸激酶抑制劑（EGFR-TKI）標靶口服藥物，為局部晚期或轉移性EGFR基因突變非小細胞肺癌患者，提供治療選擇。

統一健身事業退場！BEING sport、fit 9月停止服務 會員轉健身工廠

統一集團（1216）美麗事業營運版圖出現重大調整，旗下健康事業宣告退場。統一集團旗下統一佳佳董事會決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日起停止健身俱樂部及健身房服務，並自即日起啟動會員權益異動作業，後續將與健身工廠合作承接會員，確保會員運動服務不中斷；旗下BEING Spa則維持正常營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。