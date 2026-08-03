臺南楠西2級地震 深度9.2公里有感搖晃

許多女性從小常被叮嚀月經期間切勿吃冰，否則容易加重經痛，甚至傷及子宮。對此，婦產專科女醫楊佳璇醫師發文打臉這項迷思，指出吃冰本身並不會直接引發經痛。她解釋，人體的核心體溫始終維持在37度左右，冰品進入腸胃道後很快就會被體溫加熱，根本不可能直接接觸到子宮；且在西洋醫學與科學研究上，至今亦找不到「低溫食物會直接造成子宮受傷」的直接因果關係。

2026-08-03 17:11