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臺南楠西2級地震 深度9.2公里有感搖晃
2026年8月3日16時17分38秒，臺南市楠西區發生了一起芮氏規模3.6的淺層地震，震源深度約9.2公里，屬於極淺層地震。此次地震震央位於臺南市政府東北東方約36.4公里，造成臺南市楠西區最大震度達到2級，嘉義縣部分區域感受到了1級輕微搖晃。
最大震度2級地區:臺南市
在臺南市楠西區，因地震引發的輕震使多數人感受到搖晃。家中電燈與懸掛物輕微擺動，停放中的汽車亦出現輕微搖晃。此類震度下，居民無需特別驚慌，保持警覺即可。
最大震度1級地區:嘉義縣
嘉義縣部分地區感受到微弱震動，僅在靜止狀態時能察覺輕微搖晃，通常不會對日常生活造成明顯影響。
由於此次地震震度均低於3級，尚未達到引發災害的程度。專家建議民眾仍應保持防震意識，熟悉「趴下、掩護、穩住」的應變動作，並準備基本防災物資。室內應避免靠近玻璃窗，並確認家具穩固。開車者遇地震時，應緩慢減速停靠，避免緊急剎車造成意外。地震後，請檢查家中水電瓦斯設施安全，注意餘震可能發生，並關注官方發布的相關訊息與指示。
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