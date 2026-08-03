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統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

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統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一佳佳旗下BEING sport。圖／取自BEING sport 統一健身俱樂部﻿FB
統一佳佳旗下BEING sport。圖／取自BEING sport 統一健身俱樂部﻿FB

統一集團（1216）宣布退出健身市場。統一佳佳旗下BEING sport、BEING fit於3日通知會員，因應營運策略調整，全台BEING sport、BEING fit館別將於9月2日晚上11時停止所有服務，即日起啟動會員轉換及退費作業，並與健身工廠合作，提供會員轉籍方案，希望降低對會員運動習慣的影響。

統一佳佳旗下共有7家BEING sport及2家BEING fit。統一超表示，統一佳佳董事會已決議通過旗下BEING sport事業部門營運調整案，BEING sport、BEING fit將於9月3日結束健身俱樂部及健身房服務，資源配置重新組合，更為聚焦。公司已自即日起啟動BEING sport會員權益異動通知，並將依《勞動基準法》協助員工，確保相關權益。

根據統一佳佳發出的會員通知函，公司表示，BEING sport、BEING fit全台館別將營運至9月2日晚間11時止，之後停止所有服務項目。

為保障會員權益，統一佳佳表示，即日起至9月2日，每日上午10時至晚間10時，將於各館派駐專人協助會員辦理轉換服務或退費事宜。

此外，統一佳佳也宣布與健身工廠合作，自8月3日至8月9日，健身工廠將派員進駐全台BEING sport場館，協助會員辦理轉籍。BEING sport、BEING fit會員加入健身工廠年約會籍，可享免手續費、免入會費，並加贈三個月會籍；尚未完成的教練課程，也可平轉至健身工廠繼續使用。

通知函中指出，此次停止營運是因應公司營運策略調整，並感謝會員長期支持與愛護，對於調整造成的不便表達歉意。

統一佳佳屬於統一企業集團，經營Spa美容與健身俱樂部事業，旗下擁有BEING spa、BEING sport及BEING fit等品牌。此次宣布停止營運的是BEING sport、BEING fit全台館別，此次宣布全台館別停止營運，也代表將退出相關業務，後續會員權益及退費安排，將由各館協助辦理。

統一佳佳旗下BEING sport、BEING fit通知會員，因應營運策略調整，全台館別將於9月2日晚上11時停止所有服務，即日起啟動會員轉換及退費作業。記者嚴雅芳／翻攝
統一佳佳旗下BEING sport、BEING fit通知會員，因應營運策略調整，全台館別將於9月2日晚上11時停止所有服務，即日起啟動會員轉換及退費作業。記者嚴雅芳／翻攝

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