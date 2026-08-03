三鶯線通車恐擠爆板南線 洪婉臻籲：龍山寺站「尖峰加密」延長2小時

新北捷運三鶯線通車，8月起進入試營運第二階段，營運時間為上午8時到晚間10時。北市議員洪婉臻擔心開學後板南線龍山寺站恐擠不上車，呼籲北捷在龍山寺站加密列車時間延長兩小時。北捷表示，會評估，同時新購置列車也會盡量安排調到板南線運營。

北捷龍山寺站先前不少民眾抱怨，早上尖峰時間無法擠上列車狀況，北捷為此在7時45分到8時45分這一個小時加派列車，同時優化列車空間。

洪婉臻說，若捷運三鶯線過了試營運階段，又碰上開學潮，屆時恐增加更多的轉運人潮到板南線，乘客已抱怨經常在尖峰時間擠不上車而遲到，會不會又讓狀況再重演。

她建議，板南線平日上午尖峰為7時至9時，但約2分鐘一班的加密班次，北捷應評估是否延長時間到9點45分。另外，北捷近期採購新列車，應該要投入板南線的運營，並以人流熱點來評估安排。

北捷總經理黃清信表示，加密班次再延長的技術上沒有問題，會需要再評估是否加密列車時間延長到兩小時。另外，列車需要增加，現行已買10列的新車，等到車子能夠上線，就會盡量將安排調到板南線。

不過，他也說，新車已經有2列到北捷，會花上一年時間測試，一年內就能夠上線。