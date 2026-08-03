金門港新大樓正式啟用 台金機位卻更難搶 服務費擬漲至460元

金廈小三通迎來通航25周年，金門港旅運中心也在試營運半年後，今天在金門副縣長陳祥麟主持下，隆重舉行落成啟用典禮，立委陳玉珍雖然腳傷未癒，仍返鄉出席祝賀。面對媒體追問近期中轉旅客擠壓台金機位的問題，她坦言，小三通復航後，中轉旅客快速增加，確實已對金門居民返台交通造成影響，必須從短、中、長期同步提出改善方案。

金門自2023年小三通復航後，再度成為兩岸往來的重要門戶，今年上半年，小三通入出境旅客已突破108萬人次，創造亮眼成績，但也衍生新的交通壓力。大量台灣旅客選擇從金門中轉前往大陸，不僅船班經常滿載，連台金航線也幾乎班班客滿，不少金門居民臨時返台求醫、辦事或探親，都面臨買不到機票的窘境。

陳玉珍表示，日前已在台北召集交通部、民航及相關單位研商，考量航空公司目前受限於機隊及機組員配置，短時間難以增加班次，因此建議縣府投入資源，向航空公司大量預購或保留台金航線機位，優先提供有急迫需求的金門鄉親搭乘，先解決眼前暑假及連假機位不足的問題。

她認為，長遠來看仍須增加海上運輸量能。交通部航港局已支持打造一艘台金備援交通船，未來可因應疏運需求；她也建議縣府善用增加的統籌分配款，自行評估建造固定往返台灣與金門的交通船，提供航空之外的第二種選擇，降低旅客全數擠向飛機的情況。

除了運能問題，備受討論的還有金門港旅客服務費調整方案。陳玉珍表示，目前規畫將中轉旅客的旅客服務費，由現行160元調高至460元，但金門居民收費維持不變，相關方案已送交通部審查，希望能儘速核定。她表示，未來也可參考桃園國際機場分階段調整收費的模式，並研議把部分服務費轉換為電子商城消費點數，鼓勵中轉旅客購買金門特產，讓「人潮變錢潮」，把過境人流轉化為地方商機。

陳祥麟也說明，新增的服務費不會成為縣府收入，而是專款專用於港埠設施維護、CIQS（海關、移民、檢疫及安檢）設備更新及人力提升；由於新旅運中心每年維運經費接近1億元，希望透過合理收費，提升港埠自給自足能力，也讓旅客服務品質持續改善。

交通部航港局副局長劉志鴻表示，目前國際商港旅客服務費標準即為460元，金門港調整方案已進入交通部審查程序，只要完成公告即可實施，希望儘快完成行政作業，讓相關措施早日上路。