國慶焰火施放地選定卑南溪出海口 結合南島文化展現台東特色

颱風白海豚昨天減為中颱，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，白海豚上午在距台北東方2700公里海面上，朝西北方面移動，預估周五到周日逐漸接近台灣東北部海面、北部海面，進而到進到東海。白海豚後期預測路徑分歧，可能繼續往西或北轉，如果繼續西行不排除最快周五下半天發海警。除非提早北轉及暴風圈縮小，否則仍有可能發布海警。

2026-08-03 11:55