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國慶焰火施放地選定卑南溪出海口 結合南島文化展現台東特色

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
2017年國慶焰火曾在台東施放，圖為當年檔案照片。圖／台東縣府提供
2017年國慶焰火曾在台東施放，圖為當年檔案照片。圖／台東縣府提供

2026國慶焰火將重返台東，縣府指出，當日焰火施放地點為台東市卑南溪出海口，展現台東山海壯闊景觀，海濱公園國際地標周邊將規畫舞台表演及在地特色市集等項活動，活動期間如造成不便，敬請鄉親及用路人見諒。

2017年國慶焰火曾在台東施放，睽違9年將再度回到台東舉辦。縣長饒慶鈴表示，今年的國慶焰火將以「世界的入口：南島台灣」為主題，以台東為起點、南島文化為共同語言，展現台灣開放、多元、包容的文化精神，以及與世界交流連結的深厚底蘊。

活動當天，縣府初步規畫高空焰火、舞台表演、特色市集、交通接駁，詳細活動流程、表演陣容、接駁方式及相關資訊，將於定案後陸續公布。

縣府強調，10月10日國慶日當天，為維護民眾安全及交通秩序，會場周邊將視實際需求實施交通與場域管制，提醒民眾留意縣府公布的管制範圍與交通資訊，並配合現場人員引導。

國慶焰火 台東 饒慶鈴

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