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新加坡多位人氣網紅來台踩線 中台灣秘境觀光業者接單湧現

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此次受邀的新加坡網紅橫跨多面向類型，形程以苗栗為核心，一行人也前往明德水庫體驗高空探索等觀光設施。圖／苗栗縣政府提供
此次受邀的新加坡網紅橫跨多面向類型，形程以苗栗為核心，一行人也前往明德水庫體驗高空探索等觀光設施。圖／苗栗縣政府提供

為打開新加坡深度旅遊市場，中台灣苗栗台中彰化、南投四縣市政府明（4日）起將共同前往新加坡辦理「2026新加坡市場觀光行銷推廣委託專業勞務採購案」，行前特別邀請新加坡多位不同領域的人氣網紅來台踩線，成功在當地社群與電台掀起討論，觀光業者已陸續接到旅客詢問與訂單。

此次受邀的新加坡網紅橫跨親子、美食、旅遊、旅拍及電台DJ等類型，行程以苗栗為核心，串聯台中、彰化、南投，帶領新加坡觀眾體驗全新的中台灣。在苗栗，網紅走進白沙屯拱天宮感受媽祖祈福文化、品嚐道地客家美食、走訪休閒農場與酒莊、體驗茶園採製與山城慢旅。

苗縣府文觀局長林彥甫表示，網紅們將踩線內容陸續發佈於社群平台，累積超過十多萬次曝光，並於新加坡當地電台專題介紹中台灣旅遊，引發眾多社群粉絲及聽眾熱烈響應；不少新加坡民眾在貼文下詢問行程與訂房資訊，帶動苗栗及中台灣業者接獲實際詢問與訂單，形成從「內容曝光」到「旅遊需求」的具體轉換。

新加坡旅客的台灣旅遊方案選擇已相當成熟，且來訪台灣兩次以上的旅客為數眾多，真正能打動他們的，已不是耳熟能詳的知名大景點，而是隱藏在中台灣各縣市、尚未被認識的農村旅遊、文化體驗與小鎮美食。這些過去卻鮮少被新加坡旅客所認識的秘境，正是此行要向星洲市場完整揭開的旅遊亮點。

林彥甫強調，網紅踩線是中台灣深耕新加坡市場的前期布局，累積的討論熱度與旅客需求，將銜接8月6日由苗栗縣政府率中台灣四縣市赴新加坡舉辦的B2B交流媒合會，並在後續NATAS國際旅展轉化為可實際報名的旅遊產品，成功行銷中台灣觀光。

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