難治型憂鬱症整合療法一周改善症狀 奇美醫整合治療登國際期刊

近年來憂鬱症已成為重要公共衛生議題，奇美醫院精神醫學部主治醫師張俊鴻運用一次性「速效抗憂鬱鼻噴劑」，結合一周內完成10次「加速型間歇性希塔波叢集磁波刺激」整合治療，成功協助一名29歲重度難治型憂鬱症合併高風險輕生意念病人，在一周內改善憂鬱症狀及尋短意念。

張俊鴻表示，根據衛福部統計，2024年國內輕生死亡人數達4062人，較前一年增加4.2%，其中25至44歲族群輕生率增幅逾一成。全球約有三分之一憂鬱症病人屬於「難治療型憂鬱症(TRD)」，若同時出現高度輕生意念，更屬精神醫療急症，需要及時介入。

他提到，艾司氯胺酮(Esketamine)鼻噴劑，又稱速效抗憂鬱鼻噴劑，可快速發揮作用，部分患者24小時內即可改善急性憂鬱症狀與輕生意念；加速型加速型間歇性希塔波叢集磁波刺激則透過短時間密集的非侵入性腦刺激，較傳統療程更有機會縮短治療時間。

張俊鴻說，兩者結合可望為急性高風險難治型憂鬱症患者提供新的治療選擇。院方也為一名29歲難治型重度憂鬱症女性患者，採用速效抗憂鬱鼻噴劑結合加速型間歇性希塔波叢集磁波刺激整合治療，並有效改善患者。

另外，團隊也同步利用通過衛福部食藥署（TFDA）核准的AI腦波分析系統（SEA）進行輔助評估，壓力指數由治療前7分降至3分，與臨床症狀改善趨勢一致。

他強調，這項臨床經驗也正式發表於國際知名醫學期刊「Frontiers in Psychiatry」，不過，該研究屬單一個案報告，尚不足以證實療法效果，仍須透過更大規模臨床研究驗證安全性與療效。

張俊鴻說，「憂鬱症不是不知足，而是大腦生病了」因此是可治療的疾病，若情緒低落持續超過2周，伴隨失眠、食慾改變、失去興趣或出現自傷念頭，應儘速尋求精神科專業協助，及早介入治療。