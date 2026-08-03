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海外醫美熱潮升溫 部苗整形外科醫師：價格之外更要重視醫療安全

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
周宏璋提醒在國內或國外接受醫學美容，都應選擇合法醫療機構、專業醫師及完善術後照護，把安全放在第一位。圖／苗栗醫院提供
周宏璋提醒在國內或國外接受醫學美容，都應選擇合法醫療機構、專業醫師及完善術後照護，把安全放在第一位。圖／苗栗醫院提供

近年受社群媒體、短影音及醫美旅遊風潮影響，愈來愈多民眾選擇赴海外接受醫學美容或整形手術，希望以較低價格獲得理想外貌；但近期陸續傳出國外醫美相關醫療糾紛及術後併發症事件，包括感染、術後照護不足、麻醉風險及跨國醫療爭議等，再次引發各界對海外醫美安全的高度關注。

衛福部苗栗醫院整形外科醫師周宏璋表示，醫學美容本質上屬於醫療行為，不論是接受雙眼皮、隆鼻、抽脂、隆乳、拉皮或微整形等各項美容醫療處置，都應建立在完整醫療評估、充分醫病溝通、適當醫療照護及安全環境等基礎上，民眾在做出醫療決定前，除考量費用外，更應審慎評估醫療品質與安全。

周宏璋指出，近年許多海外醫美廣告主打「機票、住宿、手術一次包辦」，甚至透過網紅分享術後立即變美成果，對部分民眾極具吸引力，而往往忽略了術後照護與後續追蹤問題。若返國後出現感染、傷口癒合不良、血腫、神經損傷、植入物位移或其他併發症等狀況，可能因無法立即返回原醫療院所接受後續處置，必需在國內接受修復治療，不僅增加醫療費用，也延長恢復時間，甚至可能造成不可逆後遺症，不容輕忽。

此外，他也提到，近期國外醫美相關糾紛增加，除了感染案例外，也常見醫療資訊不透明、醫師資格難以查證、術前說明不足、語言溝通障礙及術後責任歸屬不明等問題。有些民眾甚至透過非法仲介安排手術，一旦發生醫療爭議，不僅跨國求償艱難，而面臨缺乏完整病歷及手術紀錄，也讓後續修復治療更加困難。

由於醫美手術後並不適合立即搭乘長程航班，術後短時間飛行可能增加深層靜脈栓塞、肺栓塞、傷口腫脹及出血等風險。周宏璋也建議，若民眾有赴海外接受醫學美容的規劃，應事先主動確認醫療院所是否合法、醫師資格是否符合當地規範、是否提供完整術前諮詢與術後追蹤服務，並充分了解療程內容、可能風險、恢復期、術後照護方式及可能併發症，以協助做出適合自己的醫療決策，而非僅受到價格優惠或網路廣告吸引，就貿然前往。

院長徐國芳則表示，醫學美容已逐漸成為部分民眾健康照護與外觀管理的選項，但任何醫療處置都應以病人安全為首要考量。近期國外醫美糾紛頻傳，提醒民眾面對各類醫療資訊及網路廣告時，宜保持審慎態度，不應僅以價格或個案分享作為選擇依據。

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