2旅行社勒令停業！吸金落跑夫妻「丹趣淘旅行社」遭廢照

交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業，除了上月公布的環宇國際旅行社外， 洋碁國際旅行社也因財務業務狀況異常遭停業；另有9家旅行社遭廢照，其中，因負責人投資失利，藉由人脈吸金，更說服員工將薪資轉投資，最後夫妻倆落跑中國避難的丹趣淘國際旅行社，遭觀光署勒令停業，因未繳足保證金，本月遭廢照。

觀光署指出，本月有2家旅行業遭勒令停業，除了上個月公布的環宇國際旅行社，洋碁國際旅行社也因務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例第54條第2項及行政罰法第18條的規定，勒令該公司停止經營旅行業業務3個月。

而遭觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單，包含慶祥旅行社、草屯旅行社、跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社、休遊旅行社、駿宇旅行社、聖運國際旅行社、威順旅行社、丹趣淘國際旅行社。

其中，丹趣淘國際旅行社的負責人黃姓與洪姓夫妻，過去在台中大雅區開設連鎖火鍋店、旅行社，平時積極參加獅子會公益活動，當地政商警界團體出國旅遊，也都讓其所開設的丹趣淘旅行社辦理。

但兩人私下卻藉由人脈快速吸金，還說服員工將薪水轉投資，受害者近500人、損失金額上看50億元，不少員工更被欠薪，後兩人疑似因投資失利前往中國避風頭，其旗下的丹趣淘國際旅行社，今年6月被觀光署勒令停業。

觀光署今天公告，丹趣淘國際旅行社因未依規定繳足保證金，經主管機關通知限期繳納，屆期仍未繳納者，廢止其旅行業執照。