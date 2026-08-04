富國島旅遊熱度升溫 SPA增飛每週5班迎旺季

隨著越南富國島持續躍升為亞洲熱門度假目的地，來自台灣市場的旅遊需求也穩定成長。以世界級度假勝地「富國島」作為品牌名稱的 Sun PhuQuoc Airways（SPA），宣布因應市場需求，自2026年 8 月 2 日至 10 月 1 日，台北－富國島航線將增至每週 5 班，未來亦將視市場需求持續提升航班頻率，提供旅客更彈性的出發選擇，迎接下半年旅遊旺季。

全新機型 × 富國島品牌，飛向世界級度假勝地。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

SPA 表示，品牌以富國島命名，不只是航空公司的名稱，更希望成為旅客認識這座島嶼的第一站。不同於多數航空品牌以國家、城市命名，SPA 將目的地作為品牌核心，讓每一次飛行都成為旅程的一部分，從起飛開始便與富國島建立連結。

透過機艙細節感受越南道地文化與溫暖款待。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

富國島素有越南「珍珠島（Pearl Island）」美譽，不僅因擁有潔白沙灘、碧藍海水及世界級夕陽景觀而聞名，更因悠久的珍珠養殖歷史而得名。除了豐富的自然景觀，島上亦保留傳統魚露釀造工藝、漁村文化與特色美食，融合自然、生態與人文魅力。近年更受到國際旅遊媒體關注，被譽為宛如夢幻世界般的度假勝地，也吸引越來越多台灣旅客前往。

精選機上料理，開啟味蕾之旅。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

為了讓旅客在抵達前便感受富國島魅力，SPA 以 「Resort in the Sky」 為品牌理念，將越南文化與富國島度假氛圍融入飛行體驗，從機艙設計、機上餐飲到服務細節，都展現越南待客文化，讓旅客自登機起便提前沉浸於富國島的度假氛圍，在飛行途中建立與目的地的情感連結。

空服員制服的顏色靈感來自Kem Beach的白沙。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

SPA 表示，近年台灣旅客赴富國島旅遊需求持續增加，涵蓋自由行、蜜月旅行、親子旅遊及度假市場。此次增班除回應市場需求外，也希望透過更便利的航班安排，讓更多旅客輕鬆展開珍珠島假期，體驗富國島兼具自然風光、文化底蘊與度假魅力的全新旅遊體驗。