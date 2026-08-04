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腰圍越粗腦容量越小！40歲後放任肥胖超傷腦 失智風險飆3倍

聯合新聞網／ 綜合報導
萊昂醫師研究發現，體脂肪過度堆積與大腦萎縮及結構破壞密切相關。 示意圖／ingimage
萊昂醫師研究發現，體脂肪過度堆積與大腦萎縮及結構破壞密切相關。 示意圖／ingimage

在發現自己開始健忘、很難吸收新資訊時，多數人通常歸咎於年齡增長或睡眠不足。但據日媒「Diamond Online」報導，老年醫學與營養科學專家嘉貝爾・萊昂醫師（Dr. Gabrielle Lyon）指出，許多人總把「腰圍變粗」當成單純的外貌困擾，卻忽略了「放任肥胖」才是暗中損害大腦功能的元兇。

萊昂醫師在聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）醫學院研究時發現，體脂肪過度堆積與大腦萎縮及結構破壞密切相關。根據掃描40多歲壯年時期族群的大腦資料顯示，腰圍越粗的人，腦容量就越小。

在一項長期追蹤6,583人的研究中更發現，腰圍最大的人，罹患失智症的風險比腰圍最小者高出近3倍。當體脂肪過高引發代謝失衡，大腦也會產生胰島素抵抗，直接損害記憶力、資訊處理與衝動控制等認知功能。

若想維持清晰的記憶力並預防失智，關鍵在於阻止脂肪堆積、維持肌肉健康。專家建議，民眾應從飲食與運動雙管齊下，攝取優質蛋白質，並透過規律運動調節代謝平衡。重視掌管代謝功能的肌肉組織、控制腰圍尺寸，才能從根本防止脂肪對大腦的傷害。

要遠離失智症威脅，現在就該立刻戒掉「放任肥胖」的生活習慣。別再把腰圍變粗當成單純的外貌困擾，而是應將其視為大腦發出的健康警訊。從今天起調整飲食、鍛鍊肌肉並控制腰圍，才是下半生擁有清晰大腦的根本作法。

失智症 肥胖 大腦 蛋白質 肌肉

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