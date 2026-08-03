高齡嬤換照須換4次車！立委林月琴爭取9月起「一站式」服務

高齡換照新制今年6月上路，73歲羅姓老婦人今天由兒子專程從南庄鄉載到苗栗監理站參講習換照，如果自己搭車必須換4次車，立委林月琴認為可以更友善，爭取下個月起常態性到鄉鎮市，體格檢查、講習，及換照一站式搞定。

道路交通安全規則規定今年5月31日起普通駕照有效期間年滿70歲止，立法院交通委員會今天考察苗栗監理站高齡換照情形，林月琴代理召委，立委陳超明、副縣長邱俐俐，及縣議員陳品安、徐筱菁等人到場陪同，聽取新竹監理所、國民健康署等單位簡報，並實地了解高齡換照講習。

苗栗監理站今天有60人參加講習換照，羅老太太今天開心領到新駕照，她住在南庄鄉，丈夫沒有駕照，因此換照上路，如果有需要，可以開車到頭份市醫院看診，她說，如果自己來苗栗監理站講習換照，必須先騎機車到公車站點，搭公車到竹南火車站，再乘火車到苗栗火車站，搭公車到苗栗監理站，今天還好兒子載她來，否具單趟就要換4次車。

林月琴說，高齡社會不能把高齡駕駛簡化為收回駕照，或限制長者上路，應該更兼顧道路安全，更友善服務，長者可以自主、有尊嚴移動，高齡換照6月上路，多數監理站仍以講習、認知測驗及換照為主，醫療檢查仍需另外辦理，長者疲於奔命。

她爭取今年9月起，監理站建立固定場次、地點，常態性到鄉鎮市巡迴服務，整合體格檢查、認知功能測驗、講習，及換照流程，一次搞定落實便民服務。

新竹監理所指出，苗栗縣高齡換照體檢包括9家評鑑合格醫院、18家衛生所，除了監理站外，另在5處鮎部據點辦理講習，6月有1298人、7月1410人換照，並陸續在泰安鄉公所、頭份市公所中山堂、卓蘭鎮圖書館、苑裡鎮圖書館，及卓蘭鎮公所會議室，辦理一站式換照服務，反應相當踴躍，354人參加，343人換照，比例高達九成七，8月陸續會在苑裡李綜合醫院、南庄鄉公所等地辦理。