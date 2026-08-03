快訊

Google Pixel手機狂耗電！官方稱修復遭打臉 想省電改3設定

健檢血糖正常別安心太早！醫示警恐藏糖尿病、失智危機

汐止驚見直升機卡路口！螺旋槳勾斷電纜 大同路口號誌全亂

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡嬤換照須換4次車！立委林月琴爭取9月起「一站式」服務

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立法院交通委員會今天考察苗栗監理站高齡換照情形，73歲羅老太太（左）開心領到新駕照。記者范榮達／攝影
立法院交通委員會今天考察苗栗監理站高齡換照情形，73歲羅老太太（左）開心領到新駕照。記者范榮達／攝影

高齡換照新制今年6月上路，73歲羅姓老婦人今天由兒子專程從南庄鄉載到苗栗監理站參講習換照，如果自己搭車必須換4次車，立委林月琴認為可以更友善，爭取下個月起常態性到鄉鎮市，體格檢查、講習，及換照一站式搞定。

道路交通安全規則規定今年5月31日起普通駕照有效期間年滿70歲止，立法院交通委員會今天考察苗栗監理站高齡換照情形，林月琴代理召委，立委陳超明、副縣長邱俐俐，及縣議員陳品安、徐筱菁等人到場陪同，聽取新竹監理所、國民健康署等單位簡報，並實地了解高齡換照講習。

苗栗監理站今天有60人參加講習換照，羅老太太今天開心領到新駕照，她住在南庄鄉，丈夫沒有駕照，因此換照上路，如果有需要，可以開車到頭份市醫院看診，她說，如果自己來苗栗監理站講習換照，必須先騎機車到公車站點，搭公車到竹南火車站，再乘火車到苗栗火車站，搭公車到苗栗監理站，今天還好兒子載她來，否具單趟就要換4次車。

林月琴說，高齡社會不能把高齡駕駛簡化為收回駕照，或限制長者上路，應該更兼顧道路安全，更友善服務，長者可以自主、有尊嚴移動，高齡換照6月上路，多數監理站仍以講習、認知測驗及換照為主，醫療檢查仍需另外辦理，長者疲於奔命。

她爭取今年9月起，監理站建立固定場次、地點，常態性到鄉鎮市巡迴服務，整合體格檢查、認知功能測驗、講習，及換照流程，一次搞定落實便民服務。

新竹監理所指出，苗栗縣高齡換照體檢包括9家評鑑合格醫院、18家衛生所，除了監理站外，另在5處鮎部據點辦理講習，6月有1298人、7月1410人換照，並陸續在泰安鄉公所、頭份市公所中山堂、卓蘭鎮圖書館、苑裡鎮圖書館，及卓蘭鎮公所會議室，辦理一站式換照服務，反應相當踴躍，354人參加，343人換照，比例高達九成七，8月陸續會在苑裡李綜合醫院、南庄鄉公所等地辦理。

立法院交通委員會今天考察苗栗監理站高齡換照情形，60人參加講習。記者范榮達／攝影
立法院交通委員會今天考察苗栗監理站高齡換照情形，60人參加講習。記者范榮達／攝影

林月琴 換照 立委 駕照 苗栗

延伸閱讀

誰的責任？NCC、監察院癱瘓 朝野互推痛批

機車路考連敗2回！他絕望求助 過來人給攻略：直線12秒也不難

10月起更安心！臺中福利雙加碼 把照顧送進每個家庭最需要的時刻

星期評論／福利加碼背離初衷 敬老卡美意變調

相關新聞

2旅行社勒令停業！吸金落跑夫妻「丹趣淘旅行社」遭廢照

交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業，除了上月公布的環宇國際旅行社外， 洋碁國際旅行社也因財務業務狀況異常遭停業；另有9家旅行社遭廢照，其中，因負責人投資失利，藉由人脈吸金，更說服員工將薪資轉投資，最後夫妻倆落跑中國避難的丹趣淘國際旅行社，遭觀光署勒令停業，因未繳足保證金，本月遭廢照。

國際線燃油附加費調漲！長程調為78美元 出國費用增加新台幣210元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自8月9日起調漲，短程航線調漲為30美元（約新台幣969元），長程航線從71.5美元調漲為78美元（約新台幣2520元），等於每人出國費用增加新台幣210元。

白海豚颱風北轉或繼續往西預測路徑分歧 不排除最快周五發海警

颱風白海豚昨天減為中颱，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，白海豚上午在距台北東方2700公里海面上，朝西北方面移動，預估周五到周日逐漸接近台灣東北部海面、北部海面，進而到進到東海。白海豚後期預測路徑分歧，可能繼續往西或北轉，如果繼續西行不排除最快周五下半天發海警。除非提早北轉及暴風圈縮小，否則仍有可能發布海警。

TD15未升級成鯨魚颱風就掛了 粉專：白海豚颱風父親節最靠近台灣

原本位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估昨天深夜到今晨將發展為鯨魚颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD15過去以時速10公里向北北西移動，因受地形影響，擾動強度快速減弱，連颱風都還來不及蛻變，就進入死亡。

白海豚颱風持續向西5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海面及陸地機率曝

白海豚颱風動向受關注，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱；未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。

民營EZWAY可收費又拿個資？財政部：非強迫使用、個資有保障

國人網購幾乎人人必備的實名認證App「EZWAY易利委」被質疑是由民營企業關貿公司營運，卻能取得民眾個資，財政部關務署長彭英偉今日親上火線澄清三大誤解，強調EZWAY不是強制民眾使用，民眾個資也有保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。