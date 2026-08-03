新北、新竹縣借書證「一證通」上路 北台5縣市逾400萬持卡人受惠

新北市立圖書館跨域借閱版圖再擴大，繼與台北市、基隆市及桃園市合作後，即日起再將「一證通服務」延伸至新竹縣。新北與新竹縣民眾完成線上開通後，只要持一張借書證，即可跨縣市借閱兩地公共圖書館館藏及使用電子書資源，服務範圍擴及北台5縣市，預計超過400萬名持卡人受惠。

新北市與新竹縣今天在新北市副秘書長龔雅雯、新竹縣秘書長李安妤共同見證下，宣布借閱證「一證通服務」正式啟動。民眾完成線上開通後，可持同一張借書證跨縣市借閱雙方公共圖書館館藏，並使用電子書資源及各項圖書館服務，進一步建構北台灣跨域閱讀網絡。

龔雅雯表示，新北市自2017年起陸續與基隆市、台北市及桃園市合作，推動跨縣市借閱共享服務。隨著高鐵串聯，新北與新竹已形成緊密的「北竹一日生活圈」，這次將一證通服務延伸至新竹縣，不僅讓跨縣市閱讀資源共享更便利，也為北台灣閱讀生活圈再添新里程碑。

新北市目前共有107座公共圖書館，為全國服務據點最多的縣市。市府指出，自2019年至2025年已投入逾10億元，新建8座公共圖書館、改造56座公共圖書館，並持續推動新北市立圖書館第二總館興建工程，透過閱讀空間、館藏資源及智慧服務同步升級，提升整體閱讀服務量能。

為鼓勵民眾使用跨縣市閱讀服務，新北市立圖書館與新竹縣立圖書館也推出「雙城閱讀e起來」活動。民眾完成一證通服務開通、借閱電子書並達成指定條件，即有機會參加抽獎，獎品包括電子書閱讀器及電子書禮券等。

新北市副秘書長龔雅雯（左）與新竹縣秘書長李安妤（右）展示借閱系統，宣布兩地圖書館借書證「一證通服務」正式啟用。圖／新北市立圖書館提供