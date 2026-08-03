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再傳幼兒遭不當對待 謝國樑：就是不能對孩子動手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市1家幼兒園特教生遭教保員不當對待引為話題，基隆市長謝國樑今在議會表示，只要在基隆市的幼教托育環境，請你不要對孩子動手。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1家幼兒園特教生遭教保員不當對待引為話題，基隆市長謝國樑今在議會表示，只要在基隆市的幼教托育環境，請你不要對孩子動手。記者邱瑞杰／攝影

基隆市1家幼兒園特教生遭教保員不當對待引為話題，議員張之豪今提醒市府，也要注意教保員不易招聘，以及因害群之馬感到挫折的狀況。市長謝國樑回應，鼓勵是一回事，好不好招聘是一回事，但就是不能對孩子動手，界線要很清楚。

基隆市七堵區名人幼兒園6月間發生幼兒遭發生不當對待幼兒事件，市府祭出撤照、重罰等處分。信義區1所準公共幼兒園的家長，昨晚也在臉書地方社團貼文，指她的兒子遭教保員不當對待，成方市議會臨時會討論焦點。

市議員鄭文婷說，再次發生「虐童」案，市府社政和教育單位沒有能夠接住這個孩子，直到家長在社群媒體揭露才引起關注。市府社會安全網機制連一般家庭的孩子都無法接住，遑論高風險家庭的孩子，這是對謝國樑標榜打造亞洲最有愛城市的重擊。

市議員張之豪表示，事件發生後看到很多規定跟處罰，但沒有看到很多的獎勵。希望市府能夠對表現優良，大部分敬業、用真心在愛孩子的教保員、老師、園長和校長給予實質的鼓勵，讓大家不要因為害群之馬而感到挫折。

謝國樑表示，7月15日知情後，市府很快速、很認真的在處理。據他了解，園方算配合，跟家長一起觀看監視器畫面，甚至同意家長側錄，但即時如此，不代表園方沒有連帶責任，市府最晚在8月10日會完成相關程序，提出報告。

張之豪提及應該適時鼓勵、關心老師，謝國樑認為，兩件事沒有衝突的，市府的立場就是對孩子動手零容忍。至於要怎麼鼓勵是一回事，給獎金，給好的環境都可以，但就是不能對孩子動手，兩條界線不能模糊，要很清楚。

謝國樑說，如果「你」覺得個性上，有一點不太適合去做這樣子的工作（幼教），請自己做好人生規畫跟決定。只要在基隆市的幼教托育環境，請你不要對孩子動手。如果對你孩子動手，你會有你的責任跟後果，所以最主要的就是絕對不能對孩子動手，不能對孩子下手。

謝國樑表示，如果幼教從業人員覺得特教孩子難以融入一般的幼教環境，或者是某些特教孩子，沒有辦法正常給予教育，現行制度可以去討論如何進行下一步。比如說有孩子沒辦法被收在機構性的環境，可以提出來跟園方、教育處討論，但就是不能對孩子動手。

基隆市1家幼兒園特教生遭教保員不當對待引為話題，基隆市長謝國樑今在議會表示，只要在基隆市的幼教托育環境，請你不要對孩子動手。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1家幼兒園特教生遭教保員不當對待引為話題，基隆市長謝國樑今在議會表示，只要在基隆市的幼教托育環境，請你不要對孩子動手。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 鄭文婷 特教

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