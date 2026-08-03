桃園敬老愛心卡點數要不要增加？張善政用800點+年金給答案

桃園市政府一直未鬆口敬老愛心卡800點（復興區1千點）是否要再增加，與擴大使用範圍，市長張善政今日在13區首場觀音區市政說明會指出，現在的敬老愛心卡每個月800點如果加上敬老年金每年1萬元（3節+重陽），長者等於每個月有1600元，相當於台北市的6倍之多，明年部分點數還可以在農會消費，是否也會繼續評估是否在新增其他項目嘉惠長者。

民進黨桃園市長參選人黃世杰的政見提出多項民生政策，包括敬老愛心卡升級，點數提高至每月1200點、年底不歸零，並擴大使用範圍至超商、超市、農漁會、特約醫院及健保藥局。​張善政上午在觀音區的市政說明會，提出市立醫院和敬老愛心卡未來的規畫，強調市政府要做的是老人福利跟老人健康有兩個管道，跟其他候選人好像要花大錢，是完全不一樣的做法，現在看起來也不受大多數支持。

張善政在說明敬老愛心卡的新規畫前，引用聯合報評論「敬老愛心卡政策初衷在於促進長者外出、提升社會參與、維持健康生活，點數以交通補助為主」，隨後舉例台中、台北市的敬老金、愛心卡，表示如果用上述桃園市敬老年金和愛心卡的平均數，桃園市的敬老年金一年合計1萬元，除以12個月，每個月有800多元，加上敬老愛心卡每個月800點，一個月有1600多元（點），相當於於台中、台北的5倍、6倍，也會是六都最多的點數。

張善政說​福利歸福利，市府要用敬老金引導老人出去運動，用愛心卡補助交通而且一直再加碼，明年開始還要試辦用愛心卡點數到農會消費，會為什麼會選農會而不選超市或便利商店，因為農會跟市府一直非常緊密合作推動市政，市府跟農會講好了，點數不可以買菸、不可以買酒！農會要去找有益老人家身心健康的食品，給老人做優惠促銷，老人家到農會的促銷活動有益健康，自然會消費。

按媒體報導，黃世杰提出敬老愛心卡每月點數提高至1200點、改採累積制並擴大使用範圍，在市議會引發熱議。藍營質疑，若全面實施，市府一年恐增加約70億元支出；民進黨議員主張提升使用率，讓福利更貼近長者需求，桃市府表示已研議擴大使用方案初估約增加20多億元，預計8月初公布內容，目標明年1月上路。