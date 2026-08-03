南市第七條捷運規畫案首度跨足溪北；「橘線」由溪北佳里經麻豆至善化火車站，被視為「深綠線延伸」，未來與捷運深綠線共構接壤，全長18.7公里，預計下周將可行性研究提交送往交通部審議，地方推估最快可能須15至20年才有可能通車。

台南溪南、溪北發展長期失衡，目前六條捷運優先路網包含第一期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線，總經費預估約3528億元。其中進度最快的第一期藍線預計今年底動工，目標2031至2032年通車。6條捷運路線全在溪南，溪北居民不平。

立院財政委員會今上午前往考察，立委郭國文邀交通部鐵道局副局長陳慧君、交通部公路局副局長林聰利、台南市議員蔡蘇秋金與謝舒凡、台南市副市長趙卿惠、台南市交通局副局長熊萬銀一同參與。

郭國⽂再度爭取到市府優先規劃溪北⾸條捷運，從佳⾥、麻豆連結到善化深綠線的橘線，並獲得交通部支持明年編列預算，將補助溪北捷運的可⾏性研究費⽤。

據知，路線規畫以路寬至少20公尺不拆民宅及使用公有地為主要原則，預估將沿著176線麻佳公路接麻豆外環接麻善大橋走台19甲線至善化火車站，詳細路線仍待確定。 而外界質疑路線恐難撐起捷運，恐淪為畫大餅，現階段強化現有交通路網接駁更對準需求。

郭國⽂則表⽰，南科化效應外溢讓溪北人流快速增加，按照竹科經驗，會持續往北擴散。為了均衡台南發展，透過交通建設串聯，對加速溪北地區發展相當重要，⽽捷運更是在地期待已久的重要建設。與會市議員蔡蘇秋金、謝舒凡均表示，希望能早日動工，這是鄉親們最大願望。

根據郭國⽂建議，市府公布⾸條溪北捷運橘線串連佳⾥、麻豆、善化，並在善化與深綠線連結，預計下周提報交通部，爭取中央補助可⾏性研究費⽤，總⾦額約1300萬。

郭國文認為，從路線來看，台南捷運橘線，可視為捷運深綠線的延長，他主張，應將橘線納入先期路網，來加速進程，同時也請市府於可行性研究當中，評估是否有支線連結到官田，讓善化、官田都可以有共構設計，來帶動地方發展。

南市第七條捷運規畫曝光，首度跨足溪北佳里麻豆善化，圖為預計路線經過的市道176線麻佳公路。記者謝進盛／攝影