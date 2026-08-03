2026南國漫讀節「南國的玩美日常」翻玩美學　萬城目學、妹島和世驚豔

一起到屏東發現「南國的玩美日常」吧！全台最具指標的閱讀活動「2026南國漫讀節」將於8月起盛大登場。今年活動以「南國的玩美日常」為核心主題，呼應屏東多項重大建設的揭幕，邀請大家來到南國發現「玩美日常」。2026年漫讀節於8月至12月期間，將在屏東各鄉鎮的圖書館、獨立書店及文化中心等地接力展開，預計舉辦超過40餘場涵蓋講座、走讀與實體工作坊的精彩活動，邀請全台民眾一起透過閱讀、旅遊與感官採集，發現屏東山海人文的多樣化新型態之美。

開幕場：小米縣長與資深媒體人對談屏東之美

備受期待的開幕周活動將於8月29日至30日於屏東縣立圖書館總館5樓演講廳強勢登場。8月29日開幕首日，將由屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜與氣象主播王淑麗共同展開重量級跨界對談，三位女性引路人將以「發現南國的玩美日常」為題，從巨觀視野到溫暖紀實，聊聊如何將整座城市轉化為生活美術館，帶領大眾在對話間解碼生活。

緊接著，8月29日當天還將迎來詹怡宜與暢銷作家Peter Su的個人講座，用鏡頭與文字啟發大眾對旅行與生活的無限想像；8月30日則由人氣作家大師兄、敏銳觀察庶民文化的張慧慈，以及知名旅行美學家謝哲青接棒帶來個人專場，跨世代的大師級陣容將接力在南國激盪出最深刻的人文火花。

8月29日開幕對談，邀請小米縣長、資深媒體人詹怡宜與王淑麗，對談屏東的美。圖／講者提供

8月29日邀請資深媒體人詹怡宜舉辦講座。圖／講者提供

8月29日邀請作家Peter Su舉辦講座。圖／講者提供

8月30日邀請作家大師兄舉辦講座。圖／講者提供

8月30日邀請作家張慧慈舉辦講座。圖／講者提供

8月30日邀請作家謝哲青舉辦講座。圖／講者提供

從屏東走向國際 萬城目學、妹島和世現身

南國漫讀節更展現接軌全球的國際格局，重磅邀請兩位國際級大師親臨屏東。10月4日將由享譽國際的日本直木賞作家「萬城目學」，於屏東縣立圖書館總館5樓演講廳開講，以其魔幻寫實的文字魅力，為讀者解構充滿想像力的敘事美學。

緊接著在10月9日，則邀請到曾榮獲普立茲克建築獎的國際知名建築師妹島和世，在全新落成的恆春文化中心劇場館現身，分享其穿透性十足、與環境共生的建築美學思維。兩位國際大師的加入，不僅拉高了屏東作為閱讀城市的文化高度，更向世界展現了屏東無窮的設計潛力。

2026南國漫讀節透過「玩」的探索與「美」的實踐，將文字與屏東在地的地景、日常物產緊密扣連。除了星光熠熠的講座與對談外，後續更將陸續推出豐富的走讀路徑與第二屆「屏東100碗」等活動，來吧！用你的步調與我們一起來場「玩美」翻轉，來一場南國未來美學的深度發掘！更多詳情請鎖定屏東縣政府文化處官網。手刀報名去 https://www.accupass.com/event/2605250856171047269920

10月4日邀請日本國際作家萬城目學舉辦講座。圖／文藝春秋提供