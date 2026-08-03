快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

2026南國漫讀節「南國的玩美日常」翻玩美學　萬城目學、妹島和世驚豔

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
2026南國漫讀節將於8～12月，於屏東各地舉辦。圖／屏東縣政府提供
2026南國漫讀節將於8～12月，於屏東各地舉辦。圖／屏東縣政府提供

一起到屏東發現「南國的玩美日常」吧！全台最具指標的閱讀活動「2026南國漫讀節」將於8月起盛大登場。今年活動以「南國的玩美日常」為核心主題，呼應屏東多項重大建設的揭幕，邀請大家來到南國發現「玩美日常」。2026年漫讀節於8月至12月期間，將在屏東各鄉鎮的圖書館、獨立書店及文化中心等地接力展開，預計舉辦超過40餘場涵蓋講座、走讀與實體工作坊的精彩活動，邀請全台民眾一起透過閱讀、旅遊與感官採集，發現屏東山海人文的多樣化新型態之美。

開幕場：小米縣長與資深媒體人對談屏東之美

備受期待的開幕周活動將於8月29日至30日於屏東縣立圖書館總館5樓演講廳強勢登場。8月29日開幕首日，將由屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜與氣象主播王淑麗共同展開重量級跨界對談，三位女性引路人將以「發現南國的玩美日常」為題，從巨觀視野到溫暖紀實，聊聊如何將整座城市轉化為生活美術館，帶領大眾在對話間解碼生活。

緊接著，8月29日當天還將迎來詹怡宜與暢銷作家Peter Su的個人講座，用鏡頭與文字啟發大眾對旅行與生活的無限想像；8月30日則由人氣作家大師兄、敏銳觀察庶民文化的張慧慈，以及知名旅行美學家謝哲青接棒帶來個人專場，跨世代的大師級陣容將接力在南國激盪出最深刻的人文火花。

8月29日開幕對談，邀請小米縣長、資深媒體人詹怡宜與王淑麗，對談屏東的美。圖／講者提供
8月29日開幕對談，邀請小米縣長、資深媒體人詹怡宜與王淑麗，對談屏東的美。圖／講者提供

8月29日邀請資深媒體人詹怡宜舉辦講座。圖／講者提供
8月29日邀請資深媒體人詹怡宜舉辦講座。圖／講者提供

8月29日邀請作家Peter Su舉辦講座。圖／講者提供
8月29日邀請作家Peter Su舉辦講座。圖／講者提供

8月30日邀請作家大師兄舉辦講座。圖／講者提供
8月30日邀請作家大師兄舉辦講座。圖／講者提供

8月30日邀請作家張慧慈舉辦講座。圖／講者提供
8月30日邀請作家張慧慈舉辦講座。圖／講者提供

8月30日邀請作家謝哲青舉辦講座。圖／講者提供
8月30日邀請作家謝哲青舉辦講座。圖／講者提供

從屏東走向國際　萬城目學、妹島和世現身

南國漫讀節更展現接軌全球的國際格局，重磅邀請兩位國際級大師親臨屏東。10月4日將由享譽國際的日本直木賞作家「萬城目學」，於屏東縣立圖書館總館5樓演講廳開講，以其魔幻寫實的文字魅力，為讀者解構充滿想像力的敘事美學。

緊接著在10月9日，則邀請到曾榮獲普立茲克建築獎的國際知名建築師妹島和世，在全新落成的恆春文化中心劇場館現身，分享其穿透性十足、與環境共生的建築美學思維。兩位國際大師的加入，不僅拉高了屏東作為閱讀城市的文化高度，更向世界展現了屏東無窮的設計潛力。

2026南國漫讀節透過「玩」的探索與「美」的實踐，將文字與屏東在地的地景、日常物產緊密扣連。除了星光熠熠的講座與對談外，後續更將陸續推出豐富的走讀路徑與第二屆「屏東100碗」等活動，來吧！用你的步調與我們一起來場「玩美」翻轉，來一場南國未來美學的深度發掘！更多詳情請鎖定屏東縣政府文化處官網。手刀報名去 https://www.accupass.com/event/2605250856171047269920

10月4日邀請日本國際作家萬城目學舉辦講座。圖／文藝春秋提供
10月4日邀請日本國際作家萬城目學舉辦講座。圖／文藝春秋提供

10月9日邀請國際建築師妹島和世，到恆春文化中心劇場館舉辦講座。圖／SANAA提供
10月9日邀請國際建築師妹島和世，到恆春文化中心劇場館舉辦講座。圖／SANAA提供

南國漫讀節 美日 屏東

延伸閱讀

青春回來了！2026屏東青春祭8月14日起連嗨三天 音樂、街舞、市集免費玩到夜晚

兩廳院2026秋天藝術節 7國8檔作品理解彼此

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

相關新聞

國際線燃油附加費調漲！長程調為78美元 出國費用增加新台幣210元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自8月9日起調漲，短程航線調漲為30美元（約新台幣969元），長程航線從71.5美元調漲為78美元（約新台幣2520元），等於每人出國費用增加新台幣210元。

白海豚颱風北轉或繼續往西預測路徑分歧 不排除最快周五發海警

颱風白海豚昨天減為中颱，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，白海豚上午在距台北東方2700公里海面上，朝西北方面移動，預估周五到周日逐漸接近台灣東北部海面、北部海面，進而到進到東海。白海豚後期預測路徑分歧，可能繼續往西或北轉，如果繼續西行不排除最快周五下半天發海警。除非提早北轉及暴風圈縮小，否則仍有可能發布海警。

TD15未升級成鯨魚颱風就掛了 粉專：白海豚颱風父親節最靠近台灣

原本位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估昨天深夜到今晨將發展為鯨魚颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD15過去以時速10公里向北北西移動，因受地形影響，擾動強度快速減弱，連颱風都還來不及蛻變，就進入死亡。

白海豚颱風持續向西5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海面及陸地機率曝

白海豚颱風動向受關注，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱；未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。

民營EZWAY可收費又拿個資？財政部：非強迫使用、個資有保障

國人網購幾乎人人必備的實名認證App「EZWAY易利委」被質疑是由民營企業關貿公司營運，卻能取得民眾個資，財政部關務署長彭英偉今日親上火線澄清三大誤解，強調EZWAY不是強制民眾使用，民眾個資也有保障。

AI智慧照護…手表像數位保全 獨居長者跌倒秒通報

超高齡社會來臨，如何讓獨居長者獲得即時且持續的照顧，成為一大挑戰。屏東縣潮州鎮三星社區推廣ＡＩ智慧照護系統，讓獨居長者配戴智慧防跌手表，實施五年來服務人數眾多，共十八人次跌倒時及時獲救，有如身邊多了一個數位保全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。