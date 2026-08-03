民營EZWAY可收費又拿個資？財政部：非強迫使用、個資有保障

國人網購幾乎人人必備的實名認證App「EZWAY易利委」被質疑是由民營企業關貿公司營運，卻能取得民眾個資，財政部關務署長彭英偉今日親上火線澄清三大誤解，強調EZWAY不是強制民眾使用，民眾個資也有保障。

EZWAY實名認證機制日前引發外界關注，除有立委在立法院質詢外，也有網紅質疑個資安全及由民間公司營運的適法性。彭英偉表示，事實上，除了EZWAY以外，民眾還可以紙本委任，但紙本容易遭冒名盜印、重複使用，才推出EZWAY線上委任，同時，其他具備網路通關網路經營資格的公司也可以辦理線上實名認證，但過去只有關貿提出申請。

彭英偉指出，EZWAY的確有收集民眾個資，但同時也有通過國際認證，符合政府的許可與管理辦法，可以確保民眾個資安全，而保護民眾個資、降低法遵成本、降低不肖業者冒名使用風險，這是EZWAY的三大優勢，系統設有一定的資訊安全保護措施，並非使用EZWAY就會增加個資外洩風險。

對於費用收取疑慮，彭英偉也說，EZWAY是向報關業者收取電信認證相關費用，而現在網購民眾多，關貿為了通關便利性才推出EZWAY，EZWAY的角色是協助進口人與報關業者，確認委任關係，但並不是唯一的方法，民眾可以自行報關，但一般作業流程民眾不熟悉，才會委託報關業者。