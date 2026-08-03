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民營EZWAY可收費又拿個資？財政部：非強迫使用、個資有保障

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
財政部關務署長彭英偉親上火線澄清三大誤解，強調EZWAY不是強制民眾使用，民眾個資也有保障。圖／財政部提供
財政部關務署長彭英偉親上火線澄清三大誤解，強調EZWAY不是強制民眾使用，民眾個資也有保障。圖／財政部提供

國人網購幾乎人人必備的實名認證App「EZWAY易利委」被質疑是由民營企業關貿公司營運，卻能取得民眾個資財政部關務署長彭英偉今日親上火線澄清三大誤解，強調EZWAY不是強制民眾使用，民眾個資也有保障。

EZWAY實名認證機制日前引發外界關注，除有立委在立法院質詢外，也有網紅質疑個資安全及由民間公司營運的適法性。彭英偉表示，事實上，除了EZWAY以外，民眾還可以紙本委任，但紙本容易遭冒名盜印、重複使用，才推出EZWAY線上委任，同時，其他具備網路通關網路經營資格的公司也可以辦理線上實名認證，但過去只有關貿提出申請。

彭英偉指出，EZWAY的確有收集民眾個資，但同時也有通過國際認證，符合政府的許可與管理辦法，可以確保民眾個資安全，而保護民眾個資、降低法遵成本、降低不肖業者冒名使用風險，這是EZWAY的三大優勢，系統設有一定的資訊安全保護措施，並非使用EZWAY就會增加個資外洩風險。

對於費用收取疑慮，彭英偉也說，EZWAY是向報關業者收取電信認證相關費用，而現在網購民眾多，關貿為了通關便利性才推出EZWAY，EZWAY的角色是協助進口人與報關業者，確認委任關係，但並不是唯一的方法，民眾可以自行報關，但一般作業流程民眾不熟悉，才會委託報關業者。

財政部 個資 網購 實名制

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