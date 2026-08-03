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止汗劑會致癌？夏季大眾運輸體臭薰人 自然派掀拒用潮：健康第一

聯合新聞網／ 綜合報導
炎炎夏日，大眾交通工具上常五味雜陳，使用止汗劑與否，成為熱門的討論話題。 示意圖／ingimage
炎炎夏日，大眾交通工具上常五味雜陳，使用止汗劑與否，成為熱門的討論話題。 示意圖／ingimage

全球持續高溫，每到夏季，大眾運輸工具上的體臭問題便屢屢引發討論。據日媒「Harper's BAZAAR Japan」報導，近年在紐約等大都市卻掀起一股「反止汗劑」風潮，越來越多人出於自然派理念或健康訴求，選擇完全不用止汗或體香產品。

對夏季大眾運輸工具上的異味，支持使用止汗劑的民眾抱怨連連，不少通勤族痛批夏天的公車與捷運簡直像地獄，甚至還有網友呼籲「哪怕含有化學成分，拜託大家夏日出門還是尊重一下別人」。但堅持不用的「自然派」則認為，「市售產品容易阻塞毛孔且含有化學物質，只要洗澡與穿著透氣衣物就能保持乾淨，不須用人工香精遮蓋體味」。一位36歲、擔任美容師兼工匠的女性表示「止汗劑是不值得花錢的東西」。

對民眾最擔憂的健康問題，許多人因坊間謠傳「止汗劑含鋁鹽會增加罹患乳癌或阿茲海默症風險」而不敢使用。對此，英國衛報和乳癌資訊相關機構「Breastcancer.org」等已澄清，目前並無任何明確證據顯示使用止汗劑與這類疾病有因果關係，且人體皮膚能吸收的劑量微乎其微。專家進一步指出，若只在意流汗，可選擇含鋁鹽的「止汗劑」阻塞汗腺；若只希望消除異味，可挑選不含鋁鹽的「體香產品」，民眾無須過度恐慌。

若想在個人習慣與公眾禮儀之間取得平衡，專家建議不一定要完全排斥相關產品，可改為僅在極度悶熱或重要場合時適量使用，降低肌膚負擔。不想使用止汗劑者，也可隨身攜帶濕紙巾擦拭汗水，以替換衣物等方式保持清潔。讓大家在炎熱夏日裡，都能儘量擁有舒適的空間。

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