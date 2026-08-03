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北市生生喝鮮乳擴大3.0！8月31日起6.6萬國中生受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市生生喝鮮乳政策再擴大，自115學年度起正式進入3.0階段，補助對象擴大納入國中學生，凡設籍或就讀北市國中學生，每周可憑數位卡證至合作通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。本報資料照片
北市生生喝鮮乳政策再擴大，自115學年度起正式進入3.0階段，補助對象擴大納入國中學生，凡設籍或就讀北市國中學生，每周可憑數位卡證至合作通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。本報資料照片

北市生生喝鮮乳政策再擴大，自115學年度起正式進入3.0階段，補助對象擴大納入國中學生，凡設籍或就讀北市國中學生，每周可憑數位卡證至合作通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，預估將新增約6.6萬名學生受惠，總受惠人數來到28.9萬，教育局表示，盼讓孩子即使升上國中在成長發育階段仍能延續每周乳品補充習慣，讓健康支持不中斷。

「鮮奶周報－生生喝鮮奶」自推動以來，已建立穩定服務機制，透過數位卡證與合作通路提供便利兌換服務，共有38個品項（牛奶20種，豆漿18種）供學生選擇，政策推行期間每週平均逾12萬名學生參與兌換，家長滿意度達九成五，此次擴大至國中階段，將進一步完善2至15歲學幼生營養支持體系。

教育局說，若為北市學籍國中生可直接使用學校發放數位學生證進行乳品兌換，無須另外申辦卡證；若設籍北市但學籍在未有鮮奶政策外縣市者，自17日起透過「台北服務通」線上提出申請，完成資料填寫後選擇欲領取卡證行政區公所，並於申請後3個工作日起攜帶相關文件辦理，卡證將於隔日凌晨2時正式啟用，並自8月31日起每周可至合作通路免費兌領乳品。

生生喝鮮乳 國中生 北市 生生喝鮮奶

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