孕媽咪好康！北市加碼補助36周孕晚期超音波 打造全方位安心產檢

為讓父母安心生養，北市衛生局宣布加碼補助懷孕滿36周以上孕婦孕晚期產前超音波檢查，加上中央14次產檢補助，及北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，可至43家特約醫療院所提供孕晚期產前檢查與評估，掌握胎兒生長發育及孕婦健康狀況。

衛生局長黃建華表示，從備孕時的健康打底、孕中期的風險防禦，到孕晚期的生產把關，每個階段的檢查皆不可替代，在孕前階段，透過健檢補助，協助有生育計畫的民眾及早掌握自身健康狀況，進入孕期後，提供孕婦唐氏症篩檢（初期、中期或NIPT三擇一）及子癇前症篩檢等補助，以協助及早發現胎兒染色體異常及妊娠併發症風險，提升孕期照護品質。

黃建華表示，為持續完善母嬰健康支持服務，打造從孕前、孕期到生產皆不中斷的健康照護方案，即日起加碼補助設籍北市懷孕滿36周以上孕婦（或配偶設籍於北市新住民孕婦）孕晚期產前超音波檢查，符合資格者可至特約醫療院所接受檢查，由婦產科醫師提供完整評估與專業建議，讓孕晚期照護更加周全。

北市聯醫和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒引用國際婦產科超音波協會（ISUOG,International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology）指引指出，孕晚期超音波最佳檢測時機為孕期第36周，與第32周相比，在第36周進行超音波檢查對於異常的檢出率可提升為1.5倍，有助醫師掌握母胎健康狀況，完善後續生產規劃，協助更多家庭安心迎接新生命。

衛生局說，除中央14次產檢補助外，也可善用北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，從懷孕初期至孕晚期提供連續性孕期健康照護，持續守護母嬰健康。