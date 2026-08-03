白海豚颱風北轉或繼續往西預測路徑分歧 不排除最快周五發海警

颱風白海豚昨天減為中颱，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，白海豚上午在距台北東方2700公里海面上，朝西北方面移動，預估周五到周日逐漸接近台灣東北部海面、北部海面，進而到進到東海。白海豚後期預測路徑分歧，可能繼續往西或北轉，如果繼續西行不排除最快周五下半天發海警。除非提早北轉及暴風圈縮小，否則仍有可能發布海警。

林秉煜指出，目前多數預測白海豚颱風8日移動到琉球南方海面，但之後路徑預測分歧，包括偏北轉或繼續西行。如果繼續偏西移動，外圍環流影響台灣，如果偏北，影響相對較小。他表示，目前到周三北邊高壓西伸，白海豚持續西行，但周三、周四更北邊有槽線通過，高壓可能分裂，一旦高壓減弱，白海豚可能會北轉，但角度和北轉時間有差異，氣象署會繼續觀察。

林秉煜指出，原TD15因進到菲律賓陸地，受到地形破壞，已經降為低壓。白海豚颱風西行過程中會逐漸減弱，但周五到周日較接近台灣時仍維持中颱或輕颱，且仍是大型颱風。周二起北海岸、東半部、恆春半島及馬祖留意長浪，周五受颱風外圍雲系影響，西半部降雨增加。

林秉煜指出，今天白天高溫悶熱，高溫普遍34-36度，尤其是大台北盆地、西半部近山區及花東縱谷可能達36度。周二到周五北台灣雨漸增，周六、周日颱風較近，天氣不穩定。周四及周五宜蘭、周六花東注意焚風。

未來降雨趨勢，林秉煜說，明起到周四因偏北風，北海岸及大台北山區零星雨，其他地區午後雨；周三到周四水氣增多，北台灣降雨增加，午後山區大雨。周五受颱風外圍雲系影響，西半部降雨增加。周六到周日受颱風或其外圍環流影響，天氣不穩，北部山區大雨或豪雨，北部地區及中部山區大雨。

今天白天高溫悶熱，高溫普遍34-36度。聯合報系資料照

今日天氣。圖／中央氣象署提供