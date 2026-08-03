快訊

0803-0809「血型+生肖」財運TOP5！夏日財氣大開 荷包迎來大豐收

退休金又變多！勞動基金大賺 新制勞退分紅每人11.6萬元再創高

生產良率差一截 中國研發DUV量產仍是警鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚颱風北轉或繼續往西預測路徑分歧 不排除最快周五發海警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白海豚颱風預估路徑。圖／中央氣象署提供
白海豚颱風預估路徑。圖／中央氣象署提供

颱風白海豚昨天減為中颱，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，白海豚上午在距台北東方2700公里海面上，朝西北方面移動，預估周五到周日逐漸接近台灣東北部海面、北部海面，進而到進到東海。白海豚後期預測路徑分歧，可能繼續往西或北轉，如果繼續西行不排除最快周五下半天發海警。除非提早北轉及暴風圈縮小，否則仍有可能發布海警。

林秉煜指出，目前多數預測白海豚颱風8日移動到琉球南方海面，但之後路徑預測分歧，包括偏北轉或繼續西行。如果繼續偏西移動，外圍環流影響台灣，如果偏北，影響相對較小。他表示，目前到周三北邊高壓西伸，白海豚持續西行，但周三、周四更北邊有槽線通過，高壓可能分裂，一旦高壓減弱，白海豚可能會北轉，但角度和北轉時間有差異，氣象署會繼續觀察。

林秉煜指出，原TD15因進到菲律賓陸地，受到地形破壞，已經降為低壓。白海豚颱風西行過程中會逐漸減弱，但周五到周日較接近台灣時仍維持中颱或輕颱，且仍是大型颱風。周二起北海岸、東半部、恆春半島及馬祖留意長浪，周五受颱風外圍雲系影響，西半部降雨增加。

林秉煜指出，今天白天高溫悶熱，高溫普遍34-36度，尤其是大台北盆地、西半部近山區及花東縱谷可能達36度。周二到周五北台灣雨漸增，周六、周日颱風較近，天氣不穩定。周四及周五宜蘭、周六花東注意焚風。

未來降雨趨勢，林秉煜說，明起到周四因偏北風，北海岸及大台北山區零星雨，其他地區午後雨；周三到周四水氣增多，北台灣降雨增加，午後山區大雨。周五受颱風外圍雲系影響，西半部降雨增加。周六到周日受颱風或其外圍環流影響，天氣不穩，北部山區大雨或豪雨，北部地區及中部山區大雨。

今天白天高溫悶熱，高溫普遍34-36度。聯合報系資料照
今天白天高溫悶熱，高溫普遍34-36度。聯合報系資料照

今日天氣。圖／中央氣象署提供
今日天氣。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 白海豚 颱風

延伸閱讀

明天仍上看36度！白海豚這天最接近台灣「2路徑分歧」最新預測曝光

要有雙颱了！鯨魚颱風最快今生成 白海豚颱風暴風半徑擴增到320公里

白海豚颱風持續向西5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海面及陸地機率曝

颱風白海豚暴風圈擴大 粉專：周五抵達沖繩後北轉或一路西行影響不同

相關新聞

國際線燃油附加費調漲！長程調為78美元 出國費用增加新台幣210元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自8月9日起調漲，短程航線調漲為30美元（約新台幣969元），長程航線從71.5美元調漲為78美元（約新台幣2520元），等於每人出國費用增加新台幣210元。

白海豚颱風北轉或繼續往西預測路徑分歧 不排除最快周五發海警

颱風白海豚昨天減為中颱，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，白海豚上午在距台北東方2700公里海面上，朝西北方面移動，預估周五到周日逐漸接近台灣東北部海面、北部海面，進而到進到東海。白海豚後期預測路徑分歧，可能繼續往西或北轉，如果繼續西行不排除最快周五下半天發海警。除非提早北轉及暴風圈縮小，否則仍有可能發布海警。

TD15未升級成鯨魚颱風就掛了 粉專：白海豚颱風父親節最靠近台灣

原本位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估昨天深夜到今晨將發展為鯨魚颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD15過去以時速10公里向北北西移動，因受地形影響，擾動強度快速減弱，連颱風都還來不及蛻變，就進入死亡。

白海豚颱風持續向西5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海面及陸地機率曝

白海豚颱風動向受關注，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱；未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。

AI智慧照護…手表像數位保全 獨居長者跌倒秒通報

超高齡社會來臨，如何讓獨居長者獲得即時且持續的照顧，成為一大挑戰。屏東縣潮州鎮三星社區推廣ＡＩ智慧照護系統，讓獨居長者配戴智慧防跌手表，實施五年來服務人數眾多，共十八人次跌倒時及時獲救，有如身邊多了一個數位保全。

孕媽咪好康！北市加碼補助36周孕晚期超音波 打造全方位安心產檢

為讓父母安心生養，北市衛生局宣布加碼補助懷孕滿36周以上孕婦孕晚期產前超音波檢查，加上中央14次產檢補助，及北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，可至43家特約醫療院所提供孕晚期產前檢查與評估，掌握胎兒生長發育及孕婦健康狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。