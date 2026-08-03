餐飲業產品未經驗證合格菜單卻標示CAS 最重罰60萬

隨著消費者對食安意識的抬頭，「CAS」、「產銷履歷」等農產品驗證標章已成為民眾信賴的指標，台中市政府農業局表示，餐飲業者在使用相關文案時務必慎重，若產品未經驗證合格，卻在菜單、文宣或店面標注相關文字，恐違反農產品生產及驗證管理法，面臨6萬元以上、60萬元以下的罰鍰。農業局曾接獲檢舉對餐廳開罰。

台中市農業局表示，許多餐廳標榜選用在地食材，但文宣設計上容易產生誤區。常見的違規態樣誤用標示，例如店家僅是向購買具驗證資格的供應商進貨，卻在店內自行印製「本產品經CAS驗證」、「本店選用CAS合格肉品」、「選用不施打生長激素經CAS驗證烏骨雞肉」等容易誤導消費者的文字。農業局強調，食材有CAS驗證，但餐廳加工後的餐點產品也要經過驗證才能標示，台中市曾有餐廳在菜單上宣傳有驗證通過，被消費者截圖檢舉後，農業局開罰。

農業局指出，依據「農產品生產及驗證管理法」第10條第1項「農產品經依本法驗證合格者，始得使用驗證農產品標章，或以驗證農產品名義販賣、標示、展示或廣告。」違者依同法第26條第1項第2款規定裁罰，違反第10條第1項規定，未經驗證合格，以驗證農產品等文字或其他足使他人誤認之表示方法，而販賣、標示、展示或廣告。處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

該條法規無「先限期改善再開罰」的寬限空間，一旦被稽查屬實或遭民眾檢舉，裁罰金額最低從6萬元起跳。這對許多微型餐飲店或新創店家來說，是一筆不小的負擔，農業局請業者務必小心符合規定，以免誤觸法規。

農業局呼籲，業者選用優質農產品，標示應名實相符。若要強調食材來源，應先向驗證機構取得「使用CAS產品證明文件」，而非直接將自家產品標示為已驗證。詳細申請流程請上台灣優良農產品管理入口網（https://cas.moa.gov.tw/Home/ViewCategory?type=08&outside=False）。為維護驗證制度公信力並保障消費者權益，建議餐飲業者印製新菜單或進行網路行銷前，先至中央主管機關網站查詢標示規範，或致電農業局洽詢，避免因一時疏忽損及商譽又傷荷包。