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3個人就1受害！「家」是菸防缺口 家庭二手菸暴露率飆破35%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
根據統計，吸菸行為逐漸轉移到家庭等私領域。聯合報資料照
根據統計，吸菸行為逐漸轉移到家庭等私領域。聯合報資料照

國健署最新調查顯示，113年我國家庭二手菸暴露率已達35.6%，較111年28.9%增加6.7個百分點，換句話說，平均每3個人就有1人在家中暴露於二手菸環境，顯示家庭已成為菸害防制的重要缺口。

國健署指出，近年來公共場所禁菸措施逐步落實，室內公共場所二手菸暴露率已明顯下降，但吸菸行為卻逐漸轉移到家庭等私領域，導致家人，尤其是兒童、孕婦及長者，暴露於二手菸及三手菸的風險增加。根據113年國人吸菸行為調查，家庭二手菸暴露率不僅創下近年新高，也反映打造「無菸家庭」仍有很大的努力空間。

除了二手菸，三手菸的危害同樣不可輕忽。國健署表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，二手菸沒有安全暴露量，即使只是短暫接觸，也可能造成健康危害。而吸菸後殘留在衣物、家具、窗簾、地毯及牆面等表面的三手菸，可持續存在數月甚至更久，透過皮膚接觸、灰塵吸入或手口接觸影響健康，其中嬰幼兒與兒童更容易受到傷害。

國健署表示，持續吸菸不僅傷害自己的健康，也可能讓最親近的家人長期暴露在菸害之中。想戒菸卻感到困難或總是失敗？不少吸菸者認為戒菸只能靠意志力，研究顯示，透過專業戒菸諮詢搭配戒菸藥物治療，相較於自行戒菸，可顯著提高戒菸成功率，也能降低戒斷期間的不適與挫折感，增加戒菸信心與持續力。

國健署分享，39年菸齡的劉先生，從20多歲服役期間開始吸菸，歷經多次戒菸失敗，直到與女兒約定「女兒減肥、爸爸戒菸」，才真正下定決心。在家人的支持下，從今年農曆年後開始戒菸，至今已超過半年未再吸菸。他坦言，戒菸最大的動力不是自己，而是希望陪伴家人更久，也希望兌現對女兒的承諾。

國健署提醒，戒菸永遠不嫌晚，民眾可善用全國戒菸服務及免費戒菸專線0800-636363，在醫療團隊與家人的支持下，提高戒菸成功率。另外，國健署加熱菸使用者也納入「戒菸服務補助計畫」範圍，加熱菸使用者可比照紙菸提供「戒菸用藥治療」及「戒菸衛教」。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

國健署 禁菸 家庭

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